10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Anma Programı İlçemizde gerçekleşti. Programa Kaymakam Adem ÇELİK, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre TAYANÇ, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih TÜRKMEN, Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU, Daire Müdürleri, Okul Müdürleri, Yüksek Rütbeli Askerler, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sabah saat 09.00’de çelenklerin Atatürk Anıtına sunulması, iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.Eğirdir İrfan Kaynak İlkokulu’nun tertip ettiği anma programı MAREM salonunda devam etti. Burada da Saygı Duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasının ardından Okul Müdürü Bayram AKÇAY günün anlam ve önemini belirten konuşmasında; ‘Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk"ün aramızdan ayrılışının 82. Yıl dönümü. Lakin bu bedenen bir ayrılış. Zira O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile yıllardır aramızda. Ve nice yıllarda aramızda olmaya devam edecek.İnsan hayatı iniş çıkışlarla tamamlanır ve insanlardan oluşan toplumların hayatı da böyledir. Hepimiz bu dünyaya gözlerimizi açtık ama gün gelir bu gözlerimiz, bize emanet edilen dünyaya kapanır. Her fâni gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk de 10 Kasım 1938’de dünyaya gözlerini kapatmıştır. Ama onun Nutuk isimli eserinde “Benim en büyük eserim” dediği cumhuriyet yani Türkiye Cumhuriyeti yaşamakta ve bu eser Mustafa Kemal Atatürk’ü de kalbimizde, fikirlerimizde yaşatmaktadır.Mustafa Kemal hem okul yıllarında hem de askerlik görevinin her ânında, bir yandan bulunduğu kurumu, şehri, yaşadığı toplumu gözlemliyor bir yandan dünyadaki fikirleri, eylemleri, yeni gelişmeleri takip ediyordu.O vatanını, milletini düşmeden vakit geçirmenin insan hayatındaki en büyük yanlış olduğunu biliyordu. Bunun gereği olarak, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkışımızın belgesi olan Mondros Ateşkesi sonrasında zamanını “millet için ne yapabilirim” sorusuna cevaplar arayarak geçirmiştir.Cumhuriyetçi fikirlere sahip olduğu bilinmesine rağmen Doğu Karadeniz’deki olaylardan dolayı müfettişlik görevi için Mustafa Kemal Paşa Samsun’a gönderilmiştir. Burada M. Kemal Paşa’nın daha öğrencilik yıllarında cumhuriyet fikrine sahip olduğunu, 1909’da bunu bazı arkadaşlarıyla paylaştığını da belirtmeliyim. Fakat o bazı olayların tedrici olarak ilerlemesi gerektiğini de bilen birisiydi. Bu yüzden hemen her adımını da şartları iyi tahlil ederek atmıştır.Milli Mücadele’de Türk milletinin büyük çoğunlukla onun arkasında yer alması da, onun halkının hep yanında olması, toplumun acılarını kendi acısı olarak görmesinden ve ona inanmasından dolayıdır. Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunda birçok farklı fikirden insanın ona inanması da bunun göstergesidir.Milli Mücadele’nin zafere ulaşmasının ardından “Benim en büyük eserim” dediği cumhuriyetin ilanı ve ardından peyderpey gelen inkılap hareketleri de, geleceğin dünyasında ayaklarının üstünde güçlü duran bir Türkiye onun eseridir. Bize düşen ise bütün bu yenilikleri ahlakın, aklın ve bilimin ışığında geliştirmek olmalıdır. Unutmayalım ki, bu Atatürk’ün de en büyük isteğiydi.Atatürk"ü anlamak, O"nun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek, geleceğin Türkiye"sini ortaya çıkarmak ve genç nesillere O"nu ve ideallerini aktarmak konusunda bizlere büyük görevler düşmektedir. O"nun çizgisinden sapmadan, sürekli gelişen ve yenilenen bir Türkiye ortaya çıkarmak için O"nun ilkelerini kavratmamız bir gerekliliktir. Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden, vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefleri olan nesiller yetiştirmek en büyük görevimizdir.Sözlerimi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926 yılında kendisine karşı tertiplenen suikast girişimi sonrasında söylediği bir sözle bitirmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa o gün şunu söylemiştir: “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidâr kalacaktır. Türk milleti medeniyete doğru ilerleyişine devam edecektir"Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Saygı ve minnetle anıyoruz.’ dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen programda şiirlerin okunması, sinevizyon gösterilerinin ardından program sona erdi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)