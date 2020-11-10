ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün İlimizdeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;



FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin içinde yer alan, örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler tespit edilerek daha önce yürütülen soruşturmaların da devamı olarak firari örgüt mensuplarının saklandıkları adresler tespit edilerek takibe alınmış, 05.11.2020 günü 4 örgüt mensubu eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.



Şüphelilerden Ö.C., Ş.C., G.Ö. İlimizdeki faaliyetlerinden dolayı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, şüpheli A.K. ise Burdur ilinden arandığı için Burdur İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş olup, Burdur ili adli makamlarınca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.