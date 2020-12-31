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​EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN YENİ YIL MESAJI

​EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN YENİ YIL MESAJI
ISPARTA
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EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI
VELİ GÖK’ÜN YENİ YIL MESAJI
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınlayarak, "2021 yılında Eğirdir için daha büyük ve etkin projeler hazırlayacağız" dedi.
 
Başkan GÖK, yeni yılın, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2021 yılında Eğirdir için büyük ve etkin projeler hazırlayacaklarını belirtti. Yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni eden Başkan GÖK mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"Depremler, doğal afetler ve koronavirüs salgını nedeniyle çok zor, sıkıntılı ve meşakkatli bir yılı geride bırakırken, yaşanılan zor süreçten tüm dünyanın gerekli dersleri çıkarmasını ümit ediyorum. 2020 yılındaki doğal afetlerde ve salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerken, hastanelerde veya evlerinde tedavi gören tüm hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Depremler ve doğal afetler bize şunu gösterdi ki, dünyamız sınırsız kaynaklara sahip değildir. Bu dünyada tek başına yaşamıyoruz, saygı ve sevgimizi eksik etmeyeceğimiz bir çevremiz ve doğal hayatımızın olduğunu asla unutmamalıyız. Çevremize ve doğamıza daha fazla sahip çıkmalıyız. Ev ve kişisel temizliğimize daha fazla önem vermemiz gereken çok hassas bir süreçten geçmekteyiz. Doğal ortamlara, ağaçlara, gölümüze, havamıza ve suyumuza sahip çıkmalı, israftan mutlaka kaçınmalıyız. 2021 yılında yaşanması muhtemel kuraklık içinde şimdiden önlemleri almalı, hayat kaynağımız olan suyumuzu boşa akıtmamalıyız. Pandemi sürecinden en kısa sürede kurtulmak içinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına harfiyen uymalıyız. Millet olarak yaşadığımız bu zor süreçte birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz en büyük kazancımız olmuştur. İnşallah alınan tedbirlere hep birlikte uyum gösterdiğimiz taktir de, daha sağlıklı günlerde birlikte yaşamaya devam edeceğiz.
 
Şunu çok açıkça ifade etmek isterim ki, göreve geldiğimiz günden bugüne tek amacımız vardı; o da Eğirdir’e hizmet etmek. Halkımızdan aldığımız bu emaneti en iyi şekilde yaptıklarımızla yerine getirmek.  Beytülün Malını korumak ve Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar şehre hizmet etmekten başka şey düşünmedik. Çok şükür bunu da hep birlikte ben değil biz anlayışı ile başarıyoruz. Kimseye haksız yere asla bir çıkar sağlamadık. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Fakir fukaranın yanında yer aldık, adaletten, hukuktan ayrılmadık. Kimsenin malını da bir başkasına yedirtmedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri, Bakanlarımızın, Bürokratlarımızın Milletvekillerimizin, Valiliğimizin, Kaymakamımızın, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatımızın, Muhtarlarımızın ve kıymetli hemşerilerimizin katkılarıyla, Eğirdir’imizi  hak ettiği yatırımlara ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bölgemizin kimliğine değer katan vizyonel yatırımlarımızın hayata geçmesi için katkı sunan ve sunacak olan herkese şahsım ve hemşerilerim adına saygı ve şükranlarımı gönderiyorum. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesini arzu ettiğimiz yeni yılda, Eğirdir, inşallah, ilçe genelinde mahalleleriyle de yeni yatırımlara kavuşacaktır. Biz, bu yönde mücadele edecek ve Eğirdir için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz.
Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını olmasına ve tüm zorluklarına rağmen İlçemizde yatırımlar ve projeler devam ediyor. Liman İnşaatımız ve Olimpik Yüzme Havuzumuz bitmek üzere, Eğirdir Devlet Hastanemiz hemen hemen bitti, yakın zamanda açılışı gerçekleşecek. Daha bir çok hayata geçecek projelerimiz ve hayallerimiz var. Halkımızın en çok sorduğu Doğalgaz ne zaman gelecek? Sorusu. Allah’ın izni ile bununla ilgili Ankara yolunu aşındırıyoruz, Milletvekillerimizin büyük desteği ile er ya da geç Doğalgaz ilçemize gelecektir.  İlçemizin bir çok yolunu asfaltla buluşturduk. Millet Bahçemiz, Öğrenci Yurdumuz ve TOKİ yapımları da planlandığı gibi en kısa zamanda başlayacak. Eğirdir Gölü’müzün kurtulması için önemli çalışmalar başladı. Tek sıkıntımız Dünya’da oluşan küresel ısınma, yağışların olmaması belimizi büküyor. Dünyada ve Ülkemizde bir çok göl, havza, baraj kurudu.
 
Bu duygu ve düşüncelerle; Yeni yılın ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın, daha müreffeh bir istikbale kavuşmak için millet olarak mahir olduğumuz kuvvet, kudret, erdem ve inanç gibi hasletlerin dirilişi olmasını temenni ediyorum. 2020 yılındaki zor dönemlerin geride kaldığı, sağlıklı, huzurlu dolu, refah ve güzelliklerin hakim olduğu bir 2021 yılını Cenab-ı Allah tüm insanlığa nasip etsin diyerek, tüm Eğirdir’li  hemşerilerimizin yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."
Veli GÖK
Eğirdir Belediye Başkanı
 
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