Doktorun umursamazlığı felaketi getirdi!(18 Ekim 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

18 Ekim 2020 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Isparta Haber Ajansıokuyucuları için derledik.



YENİ MÜJDE

Sakarya gaz sahasında 85 milyar metreküp gaz kaynağı daha bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de yaptığı aramalarla ilgili olarak, 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Erdoğan, Karadeniz ve Akdeniz’deki yeni sondajlarla alınacak müjdelerle bu kaynağın yükseltileceğini söyledi.



YENİ ATEŞKES

Azerbaycan ile Ermenistan bir kez daha geçici ateşkes kararı aldı

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerindeki sivil yerleşim alanlarına füze saldırısı gerçekleştirmişti. Azerbaycan, alçak saldırıya gece başlattığı operasyonlarla çok sert karşılık verdi. Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Ermenistan'a ait S-300 hava savunma sistemi yerle bir edildi. İlerleyen saatlerde ise iki ülke arasında yeni bir geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı duyuruldu. Ermenistan bu ateşkesi de ihlal ederek sivil yerleşimleri vurmaya devam etti.



1723 YENİ HASTA

Son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Ekim Cumartesi koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.



AVRUPA PERİŞAN

Fransa’daki günlük vaka sayısı 32 bini geçti

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de 10 eyalet, bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini bildirirken, Avrupa'da da durum değişmedi. Fransa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Paris dahil 8 büyükşehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün başladı. Fransa’da bugün 32 bin 427 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.



SÜPER BULAŞTIRICI

Belçika’da bir doktor maske takmayınca 100’den fazla kişiye hastalık bulaştırdı

Belçika'nın Kruisem kasabasında koronavirüse yakalanan sayısında bir anda patlama yaşanınca sağlık bakanlığı konuyu araştırmak için bir merkez kurdu. Yapılan araştırmada yeni vakaların çoğunun aynı doktora muayene olduğu belirlendi. Soruşturma sonucunda 68 yaşındaki bir aile hekiminin günlerce maske takmadan hasta kabul etmesi sonucu 100'den fazla kişiye virüs bulaştırdığı açıklandı.



FACİA ÖNLENDİ

Vatandaşların dikkatiyle Gaziantep’de zaman ayarlı bir bomba imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te park halindeki bir aracın altına bırakılan çantadaki zaman ayarlı 1 kilo 200 gram patlayıcı maddenin kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi. Vatandaşların dikkati sonucu fark edilen bombanın etkisiz hale getirilmesi büyük bir faciayı önledi.



SUUDLARA CEVAP

“Sen mazlumu yalnız bırakmadın, sen de yalnız değilsin Türkiye”

Suudi Arabistan'da bir market, Türk ürünlerinin üzerine "Türk mallarına dokunmayın" yazarak satışına engel koydu. Bunun üzerine Suudi Arabistan'da vatandaşlar Türk mallarına karşı destek kampanyası başlattı. Paylaşımlarda "Sen mazlumu yalnız bırakmadın, sen de yalnız değilsin Türkiye" paylaşımları öne çıktı.



ABD’NİN AÇIĞI 3 TRİLYON DOLAR

ABD’nin bütçe açığı bir yıl içinde 984 milyar dolardan 3,1 trilyon dolara çıktı

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayı ve 2020 mali yılına ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı. Ülkede 2020 mali yılının son ayı olan eylül itibarıyla toplam bütçe açığı ise 3,1 trilyon dolar olarak hesaplandı. Böylece, hükümetin bütçe açığı 2020 mali yılında geçen yıl kaydedilen açığın neredeyse 3 katına çıktı.



ŞAMPİYON SİFTAH YAPTI

Başakşehir, Trabzonspor’u 2-0’la mağlup etti

Süper Lig'in 5. haftasındaki kritik randevuda Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu sezon ilk galibiyetini alan son şampiyonun golleri İrfan Can ve Visca’dan geldi. Bordo-mavililer ise bu sezon 2. yenilgisini alarak 5 puanda kaldı.



GOL DÜELLOSU

8 golün atıldığı maçta Rizespor, Ankaragücü’nü 5-3 yendi

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor sahasında 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada MKE Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti. Ligin diğer maçlarında Sivasspor deplasmanda Kayserispor’u 3-1 mağlup ederken Konyaspor ile Malatyaspor da 1-1 berabere kaldı.

