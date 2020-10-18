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Bakanlık 81 ile genelge gönderdi 48 saat içinde toplanacaklar!

Bakanlık 81 ile genelge gönderdi 48 saat içinde toplanacaklar!
ISPARTA
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 48 saat içinde toplanacaklar
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.
 
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Salgını” Konulu Ek Genelge Genelgeye göre; tüm il ve ilçelerde  en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak. 
Toplantıda salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar  alınan tedbirlerin uygulanmasına dair “takip”,”denetim”, “uyarı” ekseninde mevcut durum analiz edilecek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek.
19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde genel denetimler düzenlenecek.
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunluk artacağından dolayı anons ve duyurular ile vatandaşlara maske ve  fiziki mesafe  kuralına uymaları bir kez daha hatırlatılacak. 
Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunu henüz gerçekleştirmeyen belediyeler, bir an evvel bu entegrasyonu sağlayacak, bu konu İçişleri Bakanlığınca  gerçekleştirilecek olan teftiş veya soruşturmalarda da özellikle takip edilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs salgını” konulu ek genelge gönderdi. 
Genelgede koronavirüs salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının  tüm Dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığına dikkat çekildi.
Türkiye’de de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında  uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve  uygulamaya geçirildiği belirtildi. 
Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine ek kararların alındığı  ifade edildi.  Buna göre; 

İL/İLÇE HIFZISSIHA KURULLARI 48 SAAT İÇİNDE TOPLANACAK
Tüm il ve ilçelerde  en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağlanacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair “takip”, “denetim”, “uyarı” ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşülerek karara bağlanacak. 

7 GÜNDE HER GÜN AYRI KONUDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde  genel denetimler  yapılacak.
7 günde boyunca  yapılacak denetimler şu şekilde planlanacak: 
  • 19 Ekim Pazartesi Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları
  • 20 Ekim Salı Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler
  • 21 Ekim Çarşamba Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri,
  • 22 Ekim Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler,
  • 23 Ekim Cuma AVM’ler, Cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri,
  • 24 Ekim Cumartesi Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)
  • 25 Ekim Pazar Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar
 
Denetimler, etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak. Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak.

MASKE VE MESAFE KONUSU BİR KEZ DAHA HATIRLATILACAK
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususları her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlara hatırlatılacak.
Vatandaşlarda bu konuda duyarlılığı artırmak  amacıyla ülke genelinde, 
“Kıymetli vatandaşlarımız;
Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.
Saygıdeğer hemşerilerimiz,
Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”  
anonsları yapılacak.
 Gerçeğe aykırı, eksik ya da yanıltıcı  temaslı bildiriminde  bulunanlar hakkında işlem başlatılacak
Son dönemde temaslı bildirim oranlarında düşüş yaşandığı ve  vatandaşların birinci derece yakınları dışında temaslı bildiriminde isteksiz davrandığı tespit edildi. Bunun üzerine Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. 
Belediyeler bir an evvel şehir içi toplu ulaşım ve HES entegrasyonunu  sağlayacak
Genelgede ayrıca  başta büyükşehirler olmak üzere bazı belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği belirtildi. Bunun üzerine şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin daha önce illere gönderilen genelge çerçevesinde yürütülmesi ve gerekli entegrasyonların  bir an evvel yerine getirilmesi istendi. Genelgede bu konunun İçişleri Bakanlığı denetim elemanlarınca gerçekleştirilecek olan teftiş veya soruşturmalarda da özellikle takip edileceği ifade edildi. 
Vali ve Kaymakamlarca  söz konusu kararlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun     27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek  ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
 
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