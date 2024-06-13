MEB Duyurdu: 81 İlde Ücretsiz!

MEB’den Ücretsiz Yaz Okulu: 81 İlde Hayata Geçiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ilde dikkat çekici bir yaz okulu kararını duyurdu. 1 Temmuz itibarıyla, ilkokul 2. sınıftan başlayarak tüm kademelerdeki öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında ücretsiz yaz okulları açılacak. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenci ve veliler için büyük bir fırsat sunan bu program, okulların kapanmasıyla birlikte devreye girecek.

Akademik Destek Kursları da Var Yaz okullarının yanı sıra, ortaokul 8. sınıf ve lise 11-12. sınıf öğrencilerine yönelik akademik derslerde destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek. Bu kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek ve öğrenci ile kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da başlayıp 29 Ağustos'ta sona erecek. Yeni eğitim-öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ise 2 Eylül itibarıyla başlayacak.

Kurs Programı ve Detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz okulu programında, kurslar saat 13.30'dan sonra başlayacak ve haftada 5 gün sürecek şekilde planlanacak. Her bir ders, günlük en fazla 2 saat olacak şekilde düzenlenecek ve kurslar 4 ila 8 hafta arasında sürecek.

Geniş Ders Seçenekleri Yaz okulları kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler, en fazla iki alanda ders seçme hakkına sahip olacaklar. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıfların düzeylerine göre gruplar halinde açılacak. Yaz okulu kursları, spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört alanda sunulacak.

Spor Alanında Çeşitli Dallar Spor alanını seçen öğrenciler için atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları ve satranç gibi çeşitli spor dalları tercih edilebilecek.

Görsel Sanatlar Alanında Zengin İçerik Görsel sanatlar alanında resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık dersleri mevcut olacak.

Müzik Dersleriyle Sanatsal Gelişim Müzik alanında gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve melodika gibi enstrüman ve müzik türleri sunulacak.

Bilişim Alanında Teknoloji Eğitimi Bilişim alanını tercih eden öğrenciler ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş derslerinden yararlanabilecek.

MEB'in bu yeni kararı, öğrencilerin yaz tatilini daha verimli ve eğitici geçirmelerini sağlarken, velilere de büyük bir kolaylık ve memnuniyet sunuyor.