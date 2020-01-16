“Deprem Öldürmez, Bina Öldürür!”

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremlerden biri olan 1999 Marmara Depremi resmi rakamlara göre 15.000’ den fazla kişinin ölümüne neden olmuştur. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde aynı büyüklükteki bir depremin İstanbul’da gerçekleşme olasılığının %60 olması ve geçmiş depremlerin sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, depremle ilgili önlemlerin bir an önce alınması gerekmektedir. Depremle ilgili yapılması gereken çalışmalardan biri arama-kurtarma faaliyetlerinin iyileştirilmesi yönünde olmalıdır. Yapılan çalışmalar, kurtarılan depremzedelerin %50 ya da daha fazlasının ilk 24 saat içerisinde enkazdan çıkarıldığını göstermiştir. Bu sebeple arama-kurtarma çalışmalarının zaman kaybını en aza indirerek etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

Türkiye gibi depremselliği yüksek bir coğrafyada deprem sonrasında yapılarda meydana gelen yapısal hasarların hızlı bir şekilde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Deprem sonrası hasar görmüş binalarda hasar düzeyine göre yapının kullanıma devam etmesi, onarılması, güçlendirilmesi ya da yıkılması gibi kararları acil ve doğru bir şekilde vermek gerekmektedir. Deprem sonrası hasar gören yapıların sayısının fazla olması ve yapısal hasar seviyesinin tespitinin ivedi olarak yapılması gerektiği için çoğu zaman uzman olmayan kişilerin de yapısal durum tespitine katılmaları hatalı kararlara neden olabilmektedir. Bu sebeple deprem sonrasında hasar gören yapıların durumu hakkında bilgi sahibi olabilmek için hızlı ve doğruluk oranı olabildiğince yüksek bir değerlendirme yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılacak hızlı değerlendirme yönteminin Türk yapı stokunu temsil özelliği ile değerlendirme kriterlerinin Türk Deprem Yönetmeliği’ne olan uygunluğu önemlidir. Çünkü taşıyıcı sistem elemanındaki detaylandırma türleri ve malzeme özellikleri oluşan hasarı etkilemektedir. Ayrıca uluslararası yönetmeliklerde hasar ve performans değerlendirme kıstasları birbirinden farklı olabilmektedir.

Bu bağlamda İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliğinde, 23-24 Ocak 2020 de “Arama Kurtarma” ve 30 Ocak 2020 Tarihinde de “Hasar Tespit ve Hak Sahipliği” eğitimi düzenlenecek olup, eğitime ısparta ilinde yaşayan mühendis ve mimarlar katılabilecektir. Burada bizim amacımız nekadarda olmasını istemediğimiz bir deprem sonrasında yapı bilgisine sahip tüm teknik insanların yardıma bilinçli bir şekilde hazır bulunmasıdır. Bu bağlamda AFAD Isparta Müdürlüğü ile birlikte 2 aşamadan oluşan eğitim düzenlenecektir.

“Depremi Tahmin Edemezsiniz Ancak Önlem Alabilirsiniz.”



Şeref KORKMAZ

İnşaat Yüksek Mühendisi

İMO Isparta Temsilcisi