DART TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

IŞIKKENT SPOR SALONUNDA

Dart 4. Ayak Bölgesel Müsabakaları 01-02 Şubat'ta 3 Bölgede yapılacak.

Ulusal spor organizasyonlarına devam ediyoruz. Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Bölge Turnuvası ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda yapılacak Türkiye Şampiyonası turnuvasına tüm sporsevleri bekliyoruz.**Turnuva başlama saati 12.00Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Bölge Turnuvaları 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara, Isparta ve Şanlıurfa'da yapılacakFederasyonumuzun 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. Ayağı bölge turnuvaları, 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara Atatürk Sergi ve Spor Sarayı Dart Salonunda / Isparta Işıkkent Kapalı Spor Salonunda / Şanlıurfa Karaköprü Güzelşehir Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacaktır.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü