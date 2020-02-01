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DART TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ISPARTA'DA

DART TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ISPARTA'DA
ISPARTA
G.Tarihi: 01.02.2020 10:51
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
DART TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
IŞIKKENT SPOR SALONUNDA
Ulusal spor organizasyonlarına devam ediyoruz. Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Bölge Turnuvası ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda yapılacak Türkiye Şampiyonası turnuvasına tüm sporsevleri bekliyoruz.
**Turnuva başlama saati 12.00

Dart 4. Ayak Bölgesel Müsabakaları 01-02 Şubat'ta 3 Bölgede yapılacak.
 
Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Bölge Turnuvaları 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara, Isparta ve Şanlıurfa'da yapılacak
 
Federasyonumuzun 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. Ayağı bölge turnuvaları, 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara Atatürk Sergi ve Spor Sarayı Dart Salonunda / Isparta Işıkkent Kapalı Spor Salonunda / Şanlıurfa Karaköprü Güzelşehir Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacaktır.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü


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