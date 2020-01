Isparta EMİTT Fuarı'da büyük tanıtım fırsatını yakaladı

Dünyanın en büyük 4 Turizm Fuarı arasında gösterilen EMITT Doğu Akdeniz uluslararası Turizm ve seyahat fuarı, TÜYAP fuar ve Kongre Merkezi'nde 24. kez kapılarını açtı.Emitt'te Isparta, yoğun bir katılımla temsil ediliyor. Bu kapsamda Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları temsilcileri sektör temsilcileri de fuarda yer alıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Türkiye'nin dört bir tarafındaki tatil noktalarını bir arada buluşturan fuardaki stantları tek tek dolaşarak ziyaretçileri Isparta'ya davet etti, yine fuarda Japonya Bulgaristan gibi yabancı ülkelerin stantlarını ziyaret eden Başkan Başdeğirmen ülkelerini temsil eden İstanbul'da bulunan Belediye Başkanlarına da Isparta'nın tanıtımını yaptı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Isparta Valiliği Isparta Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Isparta standındaki misafirlerine kentin Turizm değerleri kültürel zenginlikleri doğal güzellikleri hakkında da bilgiler verdi. Isparta olarak Turizm pastasından daha iyi pay almak için fuarda yer aldıklarını söyleyen ITSO meclis başkanı Osman Şahlan Isparta'ya büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.Fuarın önemine dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise hem Turizm hem de kültürel açıdan zenginlikleri bulunan Isparta'yı fuarda tanıtma imkanı bulduklarını kaydetti.'' Bu bizim bölgemizle beraber Hem Türkiye'yi hem de Isparta mızı yurtdışına açan bir fuar. Burada yaklaşık 1200 katılımcı ve 90 ülkenin olduğu bir fuardayız Doğu Akdeniz'in temsilen gelen bu firmalara 90 tane de dışarıdan eşlik eden ülke var bu bizim için çok önemli Evet hem yurt içinde hem de yurt dışına şehrimizi tanıtabilmek için değerlerimizi anlatabilmek için bu fuarları değerlendirerek buralarda bulunuyoruz ve Isparta mızın değerleri ne varsa hepsi burada Turizme hizmet eden bütün birimlerimiz burada, burada yapmış olduğumuz bu çalışmalarla kendi bulunmuş olduğumuz bölgenin ne kadar değerli olduğunu ne kadar güzel bir yer olduğunu anlatabilmek için bu çalışmaları yapıyoruz şunu söylemek istiyorum Bizim ülkemiz gerçekten dünyanın en güzel ülkesi bizim Ispartamız da bunların içerisindeki en güzel illerden bir tanesi bizler bu değeri bilerek hareket etmemiz lazım Göller bölgesindeyiz meyvenin bol olduğu bölgedeyiz endemik bitkilerin çok bol olduğu yerdeyiz yani Yüce Rabb'im her şeyin en güzel tarafını bize vermiş onlarada bizler bunu anlatmak zorundayız her türlü turizmi olan bir şehiriz. Eğer deniz turizmi isterseniz 100 kilometre Onun dışındaki tüm Turizm kanalları bizde olan bir bölgeyiz Yayla turizmi ile kış turizmi ile inanç turizmi ile spor turizmi ile her türlü şekilde Burada olmaktan Biz de çok güzel mutluyuz ancak biz turizmde daha da çeşitlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz gül ve lavanta dan kaynaklanan o güzel Turizmi canlandırma şekli ile daha çok etkin olduk ve çok miktarda turisti ilimize çektik ve şunu gördük ki bu 2019 yılında Sayın valimizin de çok büyük destek verdiğini en fazla turist çektiğimiz bir yıl oldu bu bizim için çok önemli bir milyonun üzerinde insan bizim ilimizi ziyaret etti 2020 yılında bunu çok daha yukarıya götürmek için hedeflerimiz var Onun için Ticaret ve Sanayi Odası belediyemiz diğer sivil toplum örgütlerimiz Sayın valimiz ve şu anda aramızda bulunan Ispartalı olup İstanbul'da yaşayan Ispartalılar derneklerinin başkanları ve yöneticileri hep beraber bu işi en iyi yere taşımak için bir mücadele içerisindeyiz.''Amaçlarının Isparta turizmine daha hızlı ve etkin bir şekilde tanıtmak olduğunu vurgulayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu 2019'u mutlu bir şekilde tamamladık Ama bu yetmez turizmimizi 12 aya yaymalıyız dedi.'' Amacımız Isparta ilimizi turizmine daha hızlı daha etkin bir şekilde Isparta dışında nasıl anlatabiliriz tanıtımı nasıl yapabiliriz amacımız buydu.Isparta ilindeki Turizm ile uğraşan Turizm yatırım otelciler günübirlik Tesisleri ve hediyelik eşya üreten arkadaşlarımızla bizle beraber kendilerini anlatıyorlar tanıtımlarını yapıyorlar Bu da bizi oldukça mutlu ediyor Çünkü Isparta ilinde tarımın yanına turizmi de eklemek için çalışıyoruz 2019 yılında turizmi Isparta mızda mutlu bir şekilde başarılı bir şekilde tamamladık ancak Isparta için bu yeter mi yetmez Çünkü doğal ve kültürel altyapısı çok geniş bir bölgedeyiz gerek görsel güzellikleri lavanta Gül ve çiçeklenme döneminde gerekse milli parklar göllerimiz falan bunları ön plana çıkartan bildiğimiz takdirde Isparta ilindeki turizmi 12 aya yapabiliriz diye planlıyoruz düşünüyoruz bunun için uğraşıyoruz şu anda zaten kış turizmi anlamında Doğu Akdeniz'in en güzel kayak merkezi Isparta ilimizde Davraz kayak merkezi ve her gün yaklaşık 10-15 bin misafirimiz var bunların sayısını arttırdığımız takdirde Turizmle beraber tarımın yanına ek gelir olarak yörede yaşayan insanlarımıza katkı sunabiliriz kırsal turizme bunun için önemsiyoruz Çünkü bu işsizliğin had safhada olduğu Bugünlerde Turizm üzerinden istihdam yaratmaya çalışıyoruz işte bunda da şu anda oldukça başarılıyız bu fuarda anda öyle bir beklentimiz var inşallah 2020 yılında Isparta ilinde 1 milyon 500 bin, 2 milyona yakın En azından günübirlikçi olarak tabir ettiğimiz misafirlerinizi mutlaka ağırlayacağız.''Öte yandan Fuarın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şehrin Turizm değerlerine ilişkin karşılıklı Görüş alışverişinde bulundu bakan Ersoy Başkan Başdeğirmen den Isparta'ya yapılacak olan turizme ilişkin yatırımların son durumu hakkında bilgiler aldı.