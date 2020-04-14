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Ciğerleri temizliyor nikotinin en büyük düşmanı...

Ciğerleri temizleyen nikotin düşmanı besinler...

Ciğerleri temizliyor nikotinin en büyük düşmanı...
ISPARTA
G.Tarihi: 14.04.2020 09:43
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Ciğerleri temizleyen nikotin düşmanı besinler...
Uzun süre sigara kullanan kişilerin ciğerlerinde biriken nikotin ciddi ve ölümcül hastalıklara neden olmaktadır. Ancak vücudumuz zararlı alışkanlıkların bırakılması durumunda kendini yenileyerek zararlı maddelerle savaşmaktadır. Özellikle de sağlıklı besinlerin tüketilmesi durumunda nikotinin ciğerlerden arındırılması daha çabuk gerçekleştirilmektedir. İşte ciğerlerin nikotinden arınmasına yardımcı olan besinler

Uzun süre sigara kullanan kişilerin sigarayı bıraktıktan sonra dahi ciğerlerin temizlenmesi uzun yıllar almaktadır. Ciğerlerdeki hasarların temizlenmesi ve toksinlerden arındırılması için başta beslenme alışkanlıkları olmak üzere yaşam tarzında birçok yeniliğe geçilmesi gerekmektedir. Ciğerlerden nikotinin giderilmesi için uzmanların önerileri doğrultusunda antioksidan zengini gıdaların tüketilmesine özen gösterilmesi, başta nefes egzersizi olmak üzere düzenli spor yapılması çok önemlidir. Uzmanların tavsiyelerine uyulduğu sürece ciğerlerin normalden daha kısa sürede temizlenmesi mümkün olmaktadır. 

CİĞERLERİ NİKOTİNDEN TEMİZLEYEN BESİNLER
Vücudumuz herhangi bir zararlı alışkanlığın bırakılması neticesinde kendi kendini tamir eden ve hasarları yenileyen bir yapıya sahiptir. Ciğerlerde de bu kural geçerlidir. Özellikle sigarayı bırakan kişilerin bir de sağlıklı beslenmesi ve düzenli spor yapması durumunda ciğerlerde biriken ve kanser gibi ölümcül hastalıklara neden olan nikotinin arındırılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu süreçte kişilerin antioksidan zengini besinleri tüketmesi önerilmektedir. Antioksidan içeren besinler vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olarak zehirlenmelerin önüne geçmektedir. Antioksidan gıdaların kanser hücreleriyle savaşarak sağlıklı hücrelerin çoğalmasına yardımcı olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmış bir bilgidir. Ciğerleri nikotinden arındıran besinler şöyledir:

HAVUÇ
Bir besin ne kadar canlı ve dikkat çekici renge sahipse o kadar zengin antioksidan içermektedir. Bu besinlerden biri de havuçtur. Havuç, vücutta biriken nikotinin doğal yollarla dışarıya atılmasına yardımcı olmaktadır. A vitamini zengini olan havuç, aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerin bir kısmını karşılamaktadır.

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KARALAHANA
Karalahana, vücutta biriken nikotinin doğal şekilde atılmasına yardımcı olduğu gibi aynı zamanda vücudun toksinlerden arındırılmasına yardımcı olmaktadır. Demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum açısından da çok zengin olan karalahana, vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri de karşılayarak bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. 

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BROKOLİ
Vücudun ihtiyaç duyduğu C vitaminini karşılayan brokoli, çok zengin bir antioksidan deposudur. Ciğerlerdeki toksinlerin ve nikotinin arınması için muhakkak tüketilmesi önerilmektedir. Kanser hücrelerinin yok olmasını sağlarken sağlıklı hücrelerin çoğalmasına yardımcı olmaktadır.

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ISPANAK
İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılamaya yardımcı olurken aynı zamanda kanser hücrelerinin yok olmasına ve sigaranın ciğerlerde bıraktığı hasarları onarmaya etkili bir besindir. Bundan dolayı da ıspanağın tüketilmesi beslenme uzmanları tarafından sıklıkla önerilmektedir.

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ZERDEÇAL
Alternatif tıp ve geleneksel tıpta oldukça fazla kullanılan zerdeçal, birçok sağlık problemine iyi gelen mucizevi bir besin maddesidir. Antioksidan içeren zerdeçal, vücudun nikotinde ve toksinlerden arındırılmasına çok etkili bir baharattır. Zerdeçalın çayı yapılarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak uzun süre kullanılması durumunda bazı yan etkileri bulunduğundan ara vererek kullanılmasının daha uygun olduğu beslenme uzmanları tarafından belirtilmektedir.

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PANCAR
Demir kaynağı olan pancar, kanın temizlenmesi ve nikotinin ciğerlerden atılmasına yardımcı olan etkili besin maddelerindendir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan pancar, kanser hücreleriyle savaşmakla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruduğu belirtilmektedir.

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KİVİ
Kivi, portakalın tam 2 katı C vitaminine sahip bir besin olduğundan vücudun vitamin ihtiyacını karşılayarak hastalıklara karşı bağışıklığını güçlendirmektedir. Ciğerlerin toksin ve nikotinden arındırılmasına yardımcı olarak hücre yenilenmesini sağlamaktadır.

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ÇEKİRDEKLİ ÜZÜM
Çok güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan çekirdekli üzüm, vücudun zararlı maddelerden arınmasını sağlar. Aynı zamanda kanser hücreleriyle savaştığından sağlıklı hücrelerini yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı siyah üzümün çekirdeklerini çıkarmadan özellikle çekirdekleriyle yenilmesi gerekmektedir.

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SU
Tüm bu sağlıklı yiyeceklerin yanında en önemlisi sudur. Vücudun toksinlerden arınması için günlü yeterli miktarda su içilmesi gerekmektedir. En iyi detoks olan su, başta ciğerler olmak üzere tüm iç organların sağlıklı çalışmasını sağlar ve toksinlerden arınmasına yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı uzmanlar günde en az 2 litre su içilmesini önermektedir.

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