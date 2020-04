Virüslere karşı C vitamini! Turunçgiller hangi meyvelerdir? Turunçgillerin faydaları nelerdir?

Narenciye olarak da anılan turunçgiller genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişir. Sarı ya da turuncu renkteki meyvelerdir. C vitamini bakımından zengindir. Vücut için güçlü bir ek takviyedir. Özellikle virüs sonrası yaşanan hastalıklar için doğal ilaç olarak kullanılır. Peki Turunçgiller hangi meyvelerdir? Turunçgillerin faydaları nelerdir? Sizler için tüm bu soruların yanıtlarını araştırdık.Ilıman iklimlerde ağaçlarda yetişen meyvelere narinciye ya da turunçgil denir. Meyveler genellikle sarı ya da turuncu renkte oldukları için bu isimle anılırlar. C vitamini bakımından zengin olan bu meyveler; portakal, mandalina, turunç, greyfurt ve limondur. Dünya üzerinde Brezliya, İtalya, Meksika ve İtalya gibi ülkelerle turunçgil yetiştiriciliği oldukça fazladır. Ülkemizde bu iklim kuşağında olduğundan özellikle Mersin ve Adana illerinde yetiştiriciliği fazladır. Bunun yanı sıra tüm kıyılarda turunçgil yetiştiriciliği yapılır. Bu ağaçların genel özelliği yaprak dökmez ve uçucu yağ içerir. Yaprakları yumuşak ve parlaktır. Çanak ve taş yapraklar da meyveler yetişir. İçeriğindeki esans sayesinde etrafa hoş koku bırakırlar. Genel itibariyle tatları ekşidir ancak olgunlaştıkça bazılarının tatları tatlı olur. Ayrıca içeriklerinde yüksek miktarda C vitamini vardır. Turunçgillerin tamamı besin olarak tüketilir. Bunun yanı sıra ise kozmetik sektöründe de kullanılır. Yetiştikleri ağaç bilim literatüründe "Citrus" olarak bilinir. Uzmanlar özellikle artan virüslere karşı bu meyvelerin tüketiminin artırılmasını öneriyor.Kovid 19 yani koronavirüsü vücutta adeta ağır tahribe neden olur. Şimdiye kadar insan vücuduna büyük oranda zarar veren tek grip virüsü denilebilir. Solunum yoluyla vücuda giren ve adeta burada yaşam alanı gibi çoğalmaya başlayan kısa sürede solunum sıkıntısı ve akabinde solunum yetmezliğiyle ölümlere yol açar. Ancak uzmanlar bu virüse dair birçok araştırma yaptı. Bunlardan en önemlisi ise C Vitamini oldu. C vitamini bilindiği gibi insan sağlığı için vazgeçilmez vitamin grubudur. Organların işleyişinden vücut sistemlerine kadar fayda sağlayan C vitamini özellikle hücrelerin yenilen yapılanması için etkin bir rolü vardır. Bu sayede koronavirüs salgının önüne geçmek için yapılan araştırmalara dahil edilmiştir. Uzmanlar kişinin günlük alacağı 50 - 100 gram arası C vitamini takviyesinin doğal ilaç gibi vücudun kendini yenilemesine yardımcı olabileceğinin altını çiziyor. Virüs akciğerlerin iflasına neden olduğundan C vitamini bu sorunun giderilmesinde de yarımcı oluyor. Akciğerdeki hücrelerin virüs dolayısıyla yaşadıkları olumsuz etkilerini azaltıp daha dirençli hale getirir. Bununla beraber uzmanlar su takviyesinin de önemli olduğunu vurguluyor. C vitamini çoğunlukta turunçgillerde bulunur. Bu meyvelerde sıvı bakımından zenginlerdir. Bunlara ek günde 2.5 litre su da tüketildiğinde virüsün vücuttan atılma hız yükselir.Turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahiptir. Portakal ağaçları en fazla 10 metreye kadar uzar. Yaprakları serttir. Önce çiçek sonra meyve çıkartır. C vitaminin yanı sıra kalsiyum, potasyum ve magnezyum maddelerini içerir. Kış aylarında azalan bağışıklık sistemini güçlendiren portakal, üst solunum yolları hastalıklarını önler.Yüzyıllardır bilinen en etkili alternatif ilaçtır. Mandalinalar çekirdeksiz ve çekirdekli olarak ikiye ayrılır. Yüksek derecede antioksidan içerir. Yapılan araştırmalarda mandalinanın kanserli hücrelerin tedavisinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra sindirim hastalıklarını önler. Bağırsak florasını dengeler.Anavatanı Batı Hint Adaları olan greyfurt acı tadı yüzünden oldukça tercih edilmez. Ancak ilaç sanayisinde ham madde olarak kullanılır. Görünüş olarak portakala benzese de içeriği yüksek antioksidan sayesinde kırmızıdır. Greyfurt aynı zamanda lif ve protein bakımından da zengindir.Sarı renkte olan limon, faydaları saymakla bitmez. Kalp ve damar hastalıklarına fayda sağlar. Kandaki kolesterol seviyesini düşürerek damarların sertleşmesini önler. Soyulmuş limon günlük C vitaminin yarısını karşılar. Böbreklerde taş kum oluşumunu önler. Karaciğer fonksiyonunu artırarak vücudu toksinlerden arındırır.Bitki olmasına rağmen turunçgiller ailesine mensuptur. Ülkemizde Adana ve Hatay'da yetiştirilir. Bu bitkiden elde edilen yağ ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır. Sinir hücrelerini sakinleştirir. Mikropları temizler. Kumkat olarak da bilinen meyvenin kabuğu soyulmadan tüketilebilir. Oldukça tatlı bir tadı vardır. Kas ve doku oluşumundaki hücreleri güçlendirerek yenilenmelerini sağlar. Bu yüzden kırışıklık ve yaşlanmayı önler. Portakalın küçük haline benzetilir.