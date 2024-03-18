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CHP'Lİ HALICI'DAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI

CHP'Lİ HALICI'DAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI
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CHP'Lİ HALICI'DAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Yalım Halıcı mesajında şunları söyledi: "Çanakkale Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.' sözüne inançla, bir milletin, vatan sevgisi, kardeşliği, birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya kanıtladığı bir mücadelenin göstergesidir. Bu zafer, dünya tarihinin en haklı direnişidir. Bölmek ve parçalamak için gelen işgalci ordulara atılan ilk anti-emperyalist tokattır." dedi.

109 yıl önce bugün "Çanakkale Geçilmez" dedirten kahramanlarımız, vatana sahip çıkma ve özgür yaşama kararlılığımızı güçlü bir inançla ortaya koymuş, tüm dünyada bu milletin var oluş iradesinin yıkılamayacağını kanıtlamıştır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bugün, bizlere düşen en büyük görev ise atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, Çanakkale ruhunun, heyecanını ve kararlığını her zaman yaşatmaktır.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğruna canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Yalım Halıcı mesajında şunları söyledi: "Çanakkale Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.' sözüne inançla, bir milletin, vatan sevgisi, kardeşliği, birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya kanıtladığı bir mücadelenin göstergesidir. Bu zafer, dünya tarihinin en haklı direnişidir. Bölmek ve parçalamak için gelen işgalci ordulara atılan ilk anti-emperyalist tokattır." dedi.

109 yıl önce bugün "Çanakkale Geçilmez" dedirten kahramanlarımız, vatana sahip çıkma ve özgür yaşama kararlılığımızı güçlü bir inançla ortaya koymuş, tüm dünyada bu milletin var oluş iradesinin yıkılamayacağını kanıtlamıştır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bugün, bizlere düşen en büyük görev ise atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, Çanakkale ruhunun, heyecanını ve kararlığını her zaman yaşatmaktır.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğruna canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
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