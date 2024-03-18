Zafer Partisi Lideri TV32’de Gündemi Değerlendirecek



Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, bugün (18 Mart Pazartesi Günü)saat 21.00’da Senato programının konuğu olacak. Programa TV32 ve YouTube hesabı üzerinden erişim sağlanabilecek. Bu önemli buluşmada, program yapımcısı Ömer Cesur ve gazeteci Muhammed Enes Yapalıkan'ın yönlendireceği soruları cevaplayacak.



Özdağ, Türkiye'nin gündemine dair önemli konularda görüşlerini paylaşacak ve Zafer Partisi'nin politika öncelikleri hakkında detaylı bilgiler verecek. Ümit Özdağ liderliğindeki partinin vizyonu dinleyicilere geniş bir perspektif sunacak.



Program, siyasi arenadaki güncel konuları ve toplumsal sorunları ele alarak, dinleyicilere katılımcıların bakış açılarını daha yakından anlama fırsatı verecek. Aynı zamanda, partinin seçim stratejileri ve hedefleri de detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturulacak. Bu önemli programı, dinamik katılımcılarıyla izleyicilere bilgi dolu bir program vaat ediyor.