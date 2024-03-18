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Milyonlarca Tapu Sahibine Son Anda Duyuru: 'Büyük Cezası Var

Milyonlarca Tapu Sahibine Son Anda Duyuru: 'Büyük Cezası Var
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 "Milyonlarca Tapu Sahibine Son Anda Duyuru: 'Büyük Cezası Var'"
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren flaş karar! Geri sayım başladı, süresinin dolmasına az bir süre kaldı. Bunu ödemeyen tapu sahiplerine büyük ceza kesilecek.
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren gelir vergisi beyanname verme süresi 1 Nisan'da doluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) bilgilerine göre milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart'ta başladı.
Bu yıl GİB, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil etti. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyorlar, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyorlar.
2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Beyannameler, 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilebilecek.
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib.gov.tr' internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler. 2023 yılı içerisinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. 2024 yılı için ise gelir vergisi istisnası 33 bin lira olarak açıkladı.
Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 21 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2023 için belirlenen 550 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacaklar.

VERGİ CEZASI UYGULANACAK
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ceza uygulanacak. Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamadan 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti damga vergisiyle 1 Nisan'a, ikinci taksiti ise 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.
 
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