*ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜABDULLAH BORCA EĞİRDİR’E GELDİ.*BAŞKAN VELİ GÖK’Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.*İLÇEMİZDE DEVAM EDEN PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ.*PİLOT BÖLGE OLAN EĞİRDİR’DE SIFIR ATIK UYGULAMALARIHAKKINDA BİLGİLER ALDI.Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah BORCA bugün öğlen saatlerinde Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret etti. Daha sonra İlçemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından uygulanan yatırım ve projeleri yerinde inceleyen BORCA pilot bölge olan Eğirdir ‘SIFIR ATIK’ çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Bilindiği gibi Eğirdir’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncüsü olduğu ‘Sıfır Atık Projesi 2019 yılında uygulamaya başlamış ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca Eğirdir Köylerinde de ‘SIFIR ATIK’ Projesinin uygulanması için Belediye Başkanı Veli GÖK köy muhtarları ve ilgililerle bir toplantı gerçekleştirerek ilk adım atılmıştı.Isparta İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah BORCA ve Başkan Veli GÖK revizyon çalışmaları devam eden Eğirdir Liman mevkiinde de incelemelerde bulunarak görüş alış-verişinde bulundular.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)