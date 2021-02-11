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14 Şubat Sevgililer Günü Hediyelikleri Gördünmü AVM reyonlarında...!

14 Şubat Sevgililer Günü Hediyelikleri Gördünmü AVM reyonlarında...!
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
14 Şubat Sevgililer Günü Hediyelikleri Gördünmü AVM reyonlarında...!
Sevdiğinizi özel hissettirecek yılın anlamlı günü olan "14 Şubat" geliyor! 
"14 Şubat Sevgililer Günü" çok özel ve güzel bir gün olmasına rağmen hediye seçimi konusunda da bir o kadar zor bir gündür. Kimileri kişiye özel hediye alarak o günü daha da anlamlı bir hale getirir kimi ise ilginç hediyeler alıp sevgilisiyle eğlenceli dakikalar geçirir. Peki, siz sevgilinize alacağınız hediyeyi düşündünüz mü? 

Gödünmü AVM , Sevgililer Günü’ne özel hediye önerilerini sizin için hazırladı
Bu yıl Pazar gününe denk gelen Sevgililer Günü'nde çiftler evinde romantik bir akşam geçirebilirler. Romantik bir ortam oluşturmak için dekorasyonda mumlar, çiçekler, ''seni seviyorum'' yazılı kalp yastıklar, kırmızı dekorasyon ürünleri, sevimli peluş ayıcık,teraryum arajmanları kullanılabilir.

 Sevgiliniz için hediyeyi bütçenize göre seçip hızlıca alabilirsiniz. Sevgililer Günü’ne özel hediyeler; aklınıza gelebilecek yüzlerce üründe indirimli fiyatlar Isparta'da Gördünmü AVM'de sizleri bekliyor... Size  sadece favori hediyenizi almak  kalıyor!

Sevgilinizi ve sevdiklerinizi mutlu edecek  en sempatik en ilgi çekici hediyeler için adres Isparta'da Gördünmü AVM.
 
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