Kızıldağ’da Yeni Dönem: Bilgilendirme Merkezi Hizmete Açıldı

Isparta’nın önemli doğal mirasları arasında yer alan Kızıldağ Milli Parkı’nda ziyaretçilere rehberlik edecek Bilgilendirme Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen açılış programına Isparta Valisi Abdullah Erin, Şarkikaraağaç Kaymakamı Asım Özdemir, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı ve Şarkikaraağaç Belediyesi öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, bölgenin doğal zenginliklerini tanıtmayı ve ziyaretçilerin milli parkı daha yakından tanımasını amaçlıyor.

Açılış programında protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek merkez resmen hizmete açıldı. Daha sonra merkezi gezen Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, sergilenen materyalleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkez içerisinde Kızıldağ Milli Parkı’nda yaşayan yaban hayatı türleri, bölgenin ekolojik yapısı ve doğal yaşamına ilişkin bilgilendirme panoları yer alırken, çeşitli hayvan türlerinin örneklerinin de sergilendiği görüldü. Özellikle ziyaretçilerin milli parkın biyolojik çeşitliliğini yakından tanıyabileceği alanlar dikkat çekti.

Vali Erin’in incelemeleri sırasında milli parkın doğal değerlerinin korunmasının önemine vurgu yapılırken, merkezin hem eğitim hem de tanıtım açısından önemli bir görev üstleneceği ifade edildi.

Program kapsamında daha sonra milli park girişinde bulunan hayratlar da ziyaret edildi. Hayırsever Menekşe Altundemir tarafından eşi ve oğulları adına yaptırılan hayrat ile hayırsever Sabri Gürdalı tarafından yaptırılan hayratı inceleyen Vali Erin, katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Doğal güzellikleri, temiz havası ve zengin yaban hayatıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kızıldağ Milli Parkı’nda açılan Bilgilendirme Merkezi’nin, bölge turizmine ve doğa bilincinin artırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, merkezin özellikle öğrenciler, doğa tutkunları ve milli park ziyaretçileri için önemli bir kaynak noktası olacağını belirterek, vatandaşları Kızıldağ Milli Parkı’nı ziyaret etmeye davet etti.









