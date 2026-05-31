isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Kızıldağ’da Yeni Dönem: Bilgilendirme Merkezi Hizmete Açıldı

Kızıldağ’da Yeni Dönem: Bilgilendirme Merkezi Hizmete Açıldı
ISPARTA
88 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Kızıldağ’da Yeni Dönem: Bilgilendirme Merkezi Hizmete Açıldı

Isparta’nın önemli doğal mirasları arasında yer alan Kızıldağ Milli Parkı’nda ziyaretçilere rehberlik edecek Bilgilendirme Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen açılış programına Isparta Valisi Abdullah Erin, Şarkikaraağaç Kaymakamı Asım Özdemir, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı ve Şarkikaraağaç Belediyesi öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, bölgenin doğal zenginliklerini tanıtmayı ve ziyaretçilerin milli parkı daha yakından tanımasını amaçlıyor.

Açılış programında protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek merkez resmen hizmete açıldı. Daha sonra merkezi gezen Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, sergilenen materyalleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkez içerisinde Kızıldağ Milli Parkı’nda yaşayan yaban hayatı türleri, bölgenin ekolojik yapısı ve doğal yaşamına ilişkin bilgilendirme panoları yer alırken, çeşitli hayvan türlerinin örneklerinin de sergilendiği görüldü. Özellikle ziyaretçilerin milli parkın biyolojik çeşitliliğini yakından tanıyabileceği alanlar dikkat çekti.

Vali Erin’in incelemeleri sırasında milli parkın doğal değerlerinin korunmasının önemine vurgu yapılırken, merkezin hem eğitim hem de tanıtım açısından önemli bir görev üstleneceği ifade edildi.

Program kapsamında daha sonra milli park girişinde bulunan hayratlar da ziyaret edildi. Hayırsever Menekşe Altundemir tarafından eşi ve oğulları adına yaptırılan hayrat ile hayırsever Sabri Gürdalı tarafından yaptırılan hayratı inceleyen Vali Erin, katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Doğal güzellikleri, temiz havası ve zengin yaban hayatıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kızıldağ Milli Parkı’nda açılan Bilgilendirme Merkezi’nin, bölge turizmine ve doğa bilincinin artırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, merkezin özellikle öğrenciler, doğa tutkunları ve milli park ziyaretçileri için önemli bir kaynak noktası olacağını belirterek, vatandaşları Kızıldağ Milli Parkı’nı ziyaret etmeye davet etti.

image
image
86e0177e 837d 43eb accd 13d9be0cfb1e
image

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı SON DAKİKA HABER!
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Isparta'da Korkutan Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü
Küçükhacılar'a Bayramda İkinci Acı Haber
Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada
Bayram Gecesi Acı Haber: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muhtar Başaran’dan Açıklama: “Havva Teyzemizi Yıllardır Yalnız Bırakmadık”
Isparta'da Bayramda Yürek Burkan Manzara
Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı
Gece Denetiminde Dikkat Çeken Ceza
Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği
Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu
Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı
Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek
Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi
Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat Çekiyor
Isparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat Çekiyor
Isparta’da Gayrimenkul Arayanların Yeni Tercihi Dikkat Çekiyor
Isparta’da Gayrimenkul Arayanların Yeni Tercihi Dikkat Çekiyor
ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI
ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI