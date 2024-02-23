Bunu Yapan İşverenlere Yüksek Cezalar Uygulanıyor

SGK, İşçi Haklarını Ödemeyen İşverenlere Yüksek Cezalar Uyguluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işçinin haklarını ödemeyen işverenlere karşı sert tedbirler alıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte işverenlere yönelik cezalar artarken, eksik primlerin ödenmesi konusunda da titiz bir yaklaşım benimseniyor.

Çalışan haklarına dair yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, işverenlere yönelik uygulanan cezalar da artıyor. Özellikle asgari ücret göstererek eksik prim yatıran, kalan maaşı elden veren veya meslek kodunu yanlış giren işverenler için zorlu bir dönem başlıyor.

SGK'nın yeni politikası çerçevesinde işverenler, hatalı işlemler sonucunda yüksek cezalara çarptırılacak ve eksik primlerin ödenmesi talep edilecek. İşverenlerin maaşları asgari ücret gösterme, yanlış meslek kodu girme veya eksik prim ödeme gibi hatalı uygulamalara karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor.

SGK, işverenlere yönelik cezaları şu şekilde belirlemiş durumda:

Gerçeğe aykırı meslek kodu düzenleyen işverenlere 1341 TL,

Geçersiz bordro düzenleyenlere 6 bin 707 TL,

İşe girişi bildirmeyenlere 26 bin 829 TL,

Kayıt ibraz etmeyenlere ise 161 bin TL ceza uygulanacak.

Hatalı girilen meslek kodları, çalışanın aldığı maaşın belirleyicisi oluyor ve işverenlerin bu konuda titiz olması önem taşıyor. SGK'nın yaptığı denetimlerde, eksik ücret bildiren işverenlere de yüksek cezalar uygulanacak. SGK, çalışanın aldığı ücretin meslek koduyla karşılaştırılmasıyla kaçak işçi çalıştırmanın tespitini yapacak ve işverenler cezalandırılacak.

İşverenlerin meslek kodlarını doğru bildirmesi, çalışanların haklarını alabilmeleri ve buna uygun prim yatırılabilmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Meslek odaları veya örgütleri, meslek kodlarına ilişkin ücret bilgilerini talep ederek düşük ücret bildirilen durumları tespit edebilir ve SGK müfettişleri tarafından inceleme başlatılabilir. Bu durumda işverenler, hem ceza ödemek hem de eksik primleri tamamlamak zorunda kalabilirler. Yıpranma payı bulunan meslek gruplarında doğru kodun girilmesi ise özellikle önemli bir konudur. Çalışanlar, düşük ücretle gösterildiklerini tespit ederlerse şirketlerinden düzeltme talep etmelidir ve gerekirse SGK'ye şikayette bulunmalı veya dava açmalıdırlar.