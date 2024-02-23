Trafikte Aman Dikkat! Artık Tamamen Geçersiz Sayılıyor

Trafikte Aman Dikkat! Kaza Tespit Tutanakları Artık Tamamen Geçersiz Sayılıyor

2024 yılı itibarıyla trafik sigortalarında fiyat güncellemeleri ve düzenlemelerle birlikte, kaza tespit tutanaklarıyla ilgili önemli değişikliklere gidildi. Ancak, birçok vatandaşın hiç kaza tespit tutanağı tutmamış ya da araçlarında bu tür bir belge bulunmuyor. Tüketicilerin bu konuda bilinçli olmaları ve dikkat etmeleri gereken önemli detaylar bulunuyor.

Kaza Tespit Tutanağı Geçersiz Sayılabilir:

Kaza tespit tutanakları, trafik kazalarının hızlı ve düzenli bir şekilde çözülmesini amaçlayan kritik belgelerdir. Ancak, bu tutanakların geçerli olabilmesi için belirli kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. TÜKONFED (TÜKETİCİ KONFEDERASYONU) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı'nın açıklamalarına göre:

Tutanakta ölüm veya yaralanma durumu varsa,

Sürücü 18 yaşının altındaysa,

Trafik poliçesi bulunmuyorsa,

Kazaya karışan araçlardan birisi kamuya aitse veya kamu malına zarar verilmişse,

Sürücülerden biri alkol veya uyuşturucu madde kullanmışsa,