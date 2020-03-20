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​Bugün o ödemeler hesaplara yatacak!

​Bugün o ödemeler hesaplara yatacak!
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Bugün o ödemeler hesaplara yatacak!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiftilere destek hakkında yaptığı açıklamada "Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün 0 olanlara başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek" dedi.

arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;
(Süper marketlerde yapılan stoklama hakkında) Tabii Türkiye'nin gıda stoğuyla ilgili hiçbir problem yok. Bazıları çok hazırlıklıydı. Bazıları istekliydi. Biz dedik ki stok seviyelerinizi arttırın. Ön hazırlık için bunu konuşalım. 11 Mart'tan itibaren geçen yılın aynı dönemine göre alışverişlerde yüzde 60-70 artış görünüyor. Vatandaşlarımız evde de olsa tüketilecek oran belli. Stoklanan kalemlerle alakalı daha fazla tüketemeyecekler sonuçta. 

TÜRKİYE'NİN GIDA STOKLARI YETERLİ
Kendi kendine yeten bir ülke. Savunma sanayi kadar önemli diyorduk, hazırlıklı olmak gerekiyor. Biz tüm gayretleri gösterdik, gösteriyoruz. Kimse endişe etmesin. Et, süt, hububat kısmında her kısımda stoklar yeterli. Balıkta da 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülkeyiz. Yetiştiricilik ve avcılık noktasında bir eksiğimiz yok. Protein kaynaklarında eksik yok. Görürsek, gerekli tedbirleri alırız. Ne et, süt, makarnada eksik yok. Market raflarımıza gerekli takviyeler yapıldı. Bunlar hijyen, kolonya kısmındaydı. Özellikle üretim açısından etil alkol erişime problem kalmadı. 
(Fiyatlar konusunda) Bizim strateji ofisinden aldığım bilgiler doğrultusunda bir fiyat artışı yok. Bazı besiciler Ramazan sebebiyle kesime gelen hayvanı ertelediğini görüyoruz. Müdahale gerekirse yetecek miktarın üstünde stoğumuz var. Bir miktar salam, sucuk, sosis bu kısma normalden daha ucuz fiyatlarla et verilmesi söz konusu oldu. Bunu da verdik. Üreticimizi zora sokmayacağız, spekülatif bir şey gördüğümüzde tüketicimizin yanında oluruz. 
Türkiye'nin kabaca yıllık etin 4'te 3'ü kesime hazır bir şekilde bekliyor. Et süt kurumu depoları da yeterli. Fahiş artışlarda müdahalesini yaparız. 
(Et ithali ile ilgili ve yurt dışından gelen insanlarımızın yanındaki evcil hayvanlar hakkında) Bu işin hayvanlar üzerinden geçtiğine dair kanıt yok. Tek bir vaka Hong Kong'ta bir köpekte. Pet hayvanlarıyla iç içe yaşayınca bir ihtimal taşıyıcı olabilir ancak ciddi bir risk görmüyoruz. Ancak egzotik hayvanların ithalatına engel koyduk. Bunların taşıyıcı olma ihtimali var. Ancak gıda kaynağımız hayvanlarla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma yok. Ayrıca kanıt da yok. Afiyetle herkes gıdasını tüketebilir. 

81 İLDE TÜM İLÇELERDE DENETİM SEFERBERLİĞİNE BAŞLIYORUZ
(Gıda satışı yapan yerlerdeki hijyen hakkında) 365 gün denetimimiz devam ediyor. Bugünden başlamak üzere 81 ilde denetimlerimiz yeniden başlıyor. Rehberlik ve eğitim amaçlı denetim başlatıyoruz. Belediyelerimiz de yapıyor. Ancak 81 ilde tüm ilçelerde denetim seferberliğine başlıyoruz. 
(Çiftilere destek hakkında) Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün 0 olanlara başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek. 
 
 
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