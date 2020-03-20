Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarının genişletileceği için çoğu işverenin bundan faydalanacağını son dakika haberiyle açıklayan Bakan Selçuk, maske ve kolonya dağıtımının İlk başta Ankara ve İstanbul üzerinden başlanacağını duyurdu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımı mart ayı sonuna kadar dağıtacağız" dedi.

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle maske, kolonya dağıtımına başlanacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalardan satır başları;



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız. Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz.

İşçi ve işveren sendikalarının talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.



MASKE DAĞITIMI

İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.



15 KURALINA HARFİYEN UYULUYOR

Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.

Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.

Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.



2 MİLYAR LİRALIK YARDIM DAĞITILACAK

Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız. Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.



DEVLETTEN YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Özel kreşlerle anlaşmalar incelensin. Şartlar uygunsa devletten yardım alabilirler. Bu durumdan da kreşler paralarını devletten alacak. Özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak. Velilerin mağduriyeti ortadan kalkmış olacak



ONLINE BAŞVURU YAPIN

Koronavirüs riskine karşı kamu işçi alımlarında binalar kurumlara gelip değil, online başvuru yapsınlar. SGK ve e-Devlet kapısı üzerinden çok sayıda işlem yapılabiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal mesafeyi korumak adına dışarı çıkmayın.



