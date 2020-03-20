ISPARTA'DA PAZAR YERLERİNDE ELDİVEN

Isparta'da korona virüsü tehlikesine karşı alınan önleyici tedbirler dahilinde Sebzeciler ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir ve oda çalışanları tarafından Cuma Pazarı’nda pazar esnafımıza hijyenik eldiven dağıtıldı. ''Esnafımızdan isteğimiz özellikle para alış verişinde eldivenleri mutlaka kullanmaları ve müşterilerle temas mesafesi kuralına uymalarıdır. Tüm pazar esnafımıza eldiven dağıtılacak olup, Birliğimiz, salgına karşı ihtiyaç duyulan her önlemi almaya devam edecektir.'' denildi.