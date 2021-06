Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.



Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak. Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.



İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİNDE YER ALAN İFADELER

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,



Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması, Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.



Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.



BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'de iyi noktaya gelindiğini söyledi.



İlhan, vefat sayısının vaka sayısına oranla hızlı düşmediğine vurgu yaparak, "Buradaki iyiye gidiş içinde vatandaşların bireysel önlemlere uyması ve artık giderek yaş ve meslek gruplarına göre açılan aşılarda bir an önce aşısını olmasının önem arz ettiğini, bu iki bileşen ile beraber bu noktaya kadar geldiğimizi ifade etmek gerekiyor.



Halen günde 50 civarında vatandaşımız koronavirüsten vefat ediyor. Maalesef vefat sayısı o kadar hızlı düşmüyor. Vaka sayısı 60 binlerden 5 binlere geldi; ama vefat sayısının 400'lerden 50'lere gelmesi için çok fazla zaman gerekti" dedi.



'50 MİLYONUN ÜZERİNDE AŞILAMA GEREK'

Prof. Dr. İlhan, birinci doz aşısını olan 20 milyon kadar kişinin bulunduğunu söyleyerek, "Üst üste koyduğumuzda aslında hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığa doğru yol alıyoruz. Sırası gelen vatandaşların aşı olması ve kurallara uyması ile beraber eşit hızla ancak normal yaşama doğru yol alabileceğimizi söylemek mümkün. Her şey yolunda giderse toplumun yüzde 60'ının bağışık ya da bir başka ifade ile aşılanmış olması günlük yaşama dönmek için uygun gibi görünüyor. Biz bunu daha iyi olması için yüzde 70 gibi bir rakam olarak düşünürsek nüfusumuza göre oranlarsak yaklaşık 56-57 milyon vatandaşımız ediyor. Hızlı bir şekilde 50 milyonun üzerinde vatandaşımız aşılandığında iyi bir noktaya doğru yol alacağımızı söylemek mümkün" diye konuştu.



'TEMİZ HAVA AVANTAJI VAR'

Prof. Dr. İlhan, günlük aşılama kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Güz dönemi her şey zorlaşıyor, buna hepimiz şahit olduk. Mücadelenin en büyük bileşenlerinden biri temiz havada olmak. Hazır böyle bir temiz hava avantajı varken, dışarıda fiziksel mesafeye dikkat ederek, belki çok rahat yerlerde maske de kullanmayarak, aşımızı da olduğumuz takdirde güz dönemi başında daha normale döneceğimizi söylemek mümkün. Toplumsal bağışıklık olduğu durumda belli bir rakama elbette ulaşacağız; ama koronavirüs dünyada veya Türkiye'de bitmeden hepimizin bire bir günlük yaşama döneceğini söylemek pek de doğru olmaz" dedi.



'DIŞARIDA MASKE TAKMAK GEREKMEYEBİLİR'

Prof. Dr. İlhan, iyiye doğru gittiklerini belirterek, "Güz döneminde belli bir seviyeye geldiğimizde belki şöyle olması gerekebilir. Günlük hayatta dışarıda yürüyoruz, fiziksel mesafeye uyuyoruz, maske takmamız gerekmeyebilir; ama bunun yanında toplu taşımaya bindiğimizde, uçağa bindiğimizde, kalabalık bir yere gittiğimizde belki bir süre daha cebimizde maskeyi taşıyarak, riskli yerlerde maske takarak, fiziksel mesafeye uyarak, aşımızı olmak koşuluyla hayatımıza devam edeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra 'çok riskli yerler' diyebileceğimiz kalabalık toplu taşıma, kalabalık AVM, sinema salonları gibi yerlerde en azından riskli insanlar için riskli yerlerde maske takmak söz konusu olabilir; ama onun dışında daha rahat zamanları yaşayabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.



YERİNDE AŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mobil ekiplerinin yerinde aşı uygulamasına başlayacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." dedi.



AŞIDA 35 MİLYONUNCU DOZ

Saat 12.47'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı." dedi.



İSTANBUL'DA HASTANELERDE AŞI KUYRUĞU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanların koronavirüs aşısı sıralarının geldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından aşı randevusu alanlar İstanbul'da hastanelere gitmeye başladı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne gelenler, bahçede uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.



"MESAFE KURALINA UYULMUYOR"

Aşı olan Orhan Katırcı, "Memnunuz. Özel sektör çalışanıyım. Sıra bekledim. Kalabalık olduğu için 20 kişilik gruplar halinde içeriye alıyorlar. Yoğunluk var. Mesafe kuralına uyulmadı. İnsanımız yükleniyor, mesafe bırakmıyor. Aşımı oldum, işime gideceğim" dedi.



"AŞI OLMAYA GELMİŞTİM, KALABALIĞA GİRMEK İSTEMEDİM"

Kalabalık nedeniyle aşı yaptırmaktan vazgeçen Suat Aksoy, "Aşı olmadım. Aşı olmaya gelmiştim, bu kalabalığa girmek istemedim. Çok talep var, yoğunluk var. Biraz zaman geçsin, müsait bir zamanda gelip aşı olacağım" diye konuştu.



Aşı olmaya gelen Mehmet Yarıcı ise "Aşımızı olduk, çok şükür. Randevu aldık. Herkes sisteme yüklendiği için sistem çökmüş. Yoğunluk var. O yüzden sıradan alıyorlar ama çabuk ilerliyor. Çıktım, işime gidiyorum, şoförlük yapıyorum. Yaşım 47. Şu an için bir etki yok, herhangi bir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı.



ESENYURT'TA DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Esenyurt'ta, aşı olmak için randevu alanlar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi bahçesinde kuyruk oluşturdu. Sırası gelenler, aşılarını oldu.



5.5 AYDA 8. ÖLÜM İSYAN ETTİRDİ

Son dakika haberine göre, İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.



Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.



CENAZE VE TAZİYELERDE BULAŞTI

Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.



Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan hayatını kaybetti.



Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi Ölenler arasında Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.



ÖNCELİK TANINDI, 25 KİŞİ AŞI OLDU



5,5 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarını olan aile genetik yapılarının araştırılarak ölümlerin nedeninin detaylı ortaya konulmasını istiyor.



Ağabeyi ve babasını kaybeden Rabia Genç (23), "Biz tekrar tekrar aynı korkuları ve acıları üst üste yaşadık. Artık hayatımızda derin bir korku var. Dışarı çıkarken, gece yattığımda bir şey olacak endişesi yaşıyorum. Zaten çoğu akrabamızı kaybettik, kimsemiz kalmadı. Bir annem, bir de küçük kardeşim var.



Ailemizin büyük çoğunluğu aşı oldu, sağ olsun devletimiz bize ulaştı. Ama biz çok merak ediyoruz. Bu hastalığı neden bu kadar ağır geçirdik ve bu kadar çok kayıp verdik. Kronik hastalığı olmayanlar bile hayatını kaybetti. Bu yüzden de genetik araştırma yapılmasını talep ediyoruz” dedi.



‘AİLECE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUZ’

Oğlu, eşi, ağabeyi, kız kardeşleri, yeğeni ve kayınbiraderlerini toprağa veren Ayşe Genç (49) ise, ”25 yaşında evladımı kaybettim, acıların en büyüğü. Dile kolay 8 kişiyi 6 ayda toprağa verdik. Birine bir şey olacak diye korkuyla yatıp kalkıyoruz. Acaba bizim genetiğimiz de mi bir şey var? Neden bu kadar çok etkileniyoruz? Ben önceki gün aşı oldum. Ailecek psikiyatrik tedavi görüyoruz. 12 yaşındaki oğlum bile ilaç içiyor, artık psikolojimiz bozuldu” ifadelerini kullandı.



‘BENİ KURTARAN AŞI OLDU'

3 kardeşi, yeğeni, kayınbiraderi ve onun oğlu ve 2 baldızını kaybeden Ali Genç de, "Ben hastanede çalıştığım için aşımı önceden olmuştum. En son vefat eden kardeşim Ahmet'in yanında 18 gün kaldım, eğer aşımı olmasaydım ben de çoktan vefat etmiş olurdum. Beni kurtaran aşı oldu. Hep tedirgin yaşıyoruz, yeniden bizde hastalık olacak mı diye korkuyoruz. Daha önce hazırladığımız mezarlık yeri yetmeyince şimdi yeni mezarlıklar hazırladık. Devletimizden bizim genetiğimizin araştırılmasını istiyoruz” dedi.



Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884 olarak kayıtlara geçti.



Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155 bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 407 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 944 bin 439 olmak üzere toplam 2 milyon 351 bin 982 doz oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık" dedi. Bakan Koca, koronavirüse karşı geliştirilen ve planlı şekilde uygulanmaya devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.



Sağlık Bakanı Koca, Twitterdan yaptığı açıklamada günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" ifadelerini kullandı.



BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni müjdeyi paylaştı. Bakan Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın (bugün) yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.



SPUTNIK V AŞISI DA TÜRKİYE'DE



Bu arada Koronavirüs ile mücadelede Sinovac ve BioNTech’in ardından Rus aşısı Sputnik V de devreye giriyor. Sputnik V aşısının ilk partisini taşıyan uçak dün Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’na indi.



Aşılar incelenmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarına götürüldü. Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili açıklama yapmazken, söz konusu aşıların yapılan incelemenin ardından temmuz itibarıyla aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde kullanıma gireceği öğrenildi.



Türkiye’nin aşı tedariki için anlaşma yaptığı ve acil kullanım onayı verdiği Sputnik V aşısında, 50 milyon dozluk bir alım olması, aşının Türkiye’de de teknoloji transferi yapılarak üretilmesi bekleniyor.



HEDEF 1 MİLYON



Öte yandan İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılamada öncelikli gruba dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına da başlandı.



Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.



Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 40 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor. Bu kapsamda, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne aşı olmaya gelenlerin yoğunluğu dikkati çekti.



Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün aşılamada bir alt yaş grubuna geçildiğini hatırlattı.



Ülke genelinde, bugün 750 binin üzerinde kişinin aşılanmasını beklediklerini belirten Yiyit, "Sadece bizim hastanemizi düşünürsek bugün 6 bin randevumuz var. Böyle giderse bir iki gün içerisinde 10 binin üzerinde sadece bizim hastanemiz için aşı randevusu bekliyoruz.



Ülkemizde de 1 milyonun üzerinde kişinin günlük aşılandığı günlere doğru gidiyoruz. Belki de aşılamanın başladığı günden beri en güzel günlere doğru ilerliyoruz. Çünkü kalabalıkların akın akın gelmesi güzel günlere daha hızlı koştuğumuzun habercisi. Bu güzel bir görüntü çünkü çok kalabalık, yoğun.



Ama organize giriyoruz. İnsanları bekletmeden, yoğun temasa sokmadan, hızlı şekilde randevuları eritiyoruz." diye konuştu. Prof. Dr. Yiyit, ne kadar çok talep gelirse o kadar çok randevu açmayı planladıklarını aktararak, bundan sonraki aşı hızlarını vatandaşların randevularının belirleyeceğini kaydetti.



Aşılamadaki sürecin belirleyicisinin vatandaşlar olduğunu vurgulayan Yiyit, "Onlar hızlıca başvuracaklar ki biz de tedbirimizi alacağız ve çok daha güzel günleri hep birlikte vatandaşlarımızla organize edeceğiz. Toplumun çok büyük bir kısmı bağışıklanacaksa bu çabanın sonucuyla olacak.

Akın akın gelişlerin sonu gelmesin istiyoruz. İnşallah daha da yoğun, coşkulu, randevulu günleri hep birlikte bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İlk doz aşısını olan 43 yaşındaki Uğur Akay da uzun süredir aşı olmayı beklediğini dile getirdi.



Aşı olmaktan endişe duymadığının altını çizen Akay, "Hemen olmayı düşünüyordum zaten sıra geldiğinde. Sıramız geldi. Bugün de aşımızı olduk. İnşallah iyi olur. Bütün yaş gruplarına aşı olmasını tavsiye ederim.

Bu sadece kendimiz için değil, ülkemiz için belki de dünya için çok önemli bir şey. Birçok şeyden mahrum kaldık ama kısa bir zaman içinde her şeyin normale döneceğini düşünüyorum." diye konuştu.



Bu arada, aşılamada öncelikli yaş grubuna dahil olan 57 yaşındaki Durak Tuna da iğne korkusu olmasına karşın eşinin elini tutarak Kovid-19 aşısını oldu. Tuna'nın eşi Döndü Tuna, eşinin normalde iğne korkusu olduğunu, tahlil yaptıramadığını, ameliyat bile zor olduğunu anlattı.



Buna rağmen eşinin aşı olduğuna dikkati çeken Tuna, "Tabii ki halkın sağlığı, çocuklarımızın geleceği için aşımızı olmaya geldik. Ben de aşımı oldum. İnşallah bu hastalık da bitecek, eski düzenimize döneceğiz.



Bu sonuçta toplumun sorunu. Evrensel bir sorun. Büyüklerimizin, tıp alanında emek vermiş insanların emeği boşa gitmemeli. Herkes aşısını olmalı, güvenmeli." ifadelerini kullandı.