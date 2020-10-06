5 Ekim 2020 sabahında Isparta'nın Gönen ilçesinde sayısını belirleyemedigimiz kadar zehirlenmiş ölü canla karşılaştık. Belediye mücavir alanının içerisinde bulunan geniş arazide sahipli ve sahipsiz canların farklı zaman dilimlerinde zehirlenerek bu bölgeye atıldığını görüyoruz. Aynı zamanda bölgede yaşayan hayvanseverlerin de bu arazi cevresinde zaman zaman ölmüş canları buldugunu belirtmeleri aklımızı karıştırdı. SAYİN CUMHURBASKANİM yasa cikmazsa daha çok canımızı bu şekilde kaybedecegiz. Biran önce Hayvanları Koruma yasası için ivediklikle çalışmalara başlanmasını talep ediyoruz. Gönen ilcesinde yaşanan bu olaylar icin, ilgili belediyeden açıklama beklemekteyiz. Ayrica 6. Bölge Isparta Milli Parklar Müdürlüğüne olaylarla ilgili gerekli işlemleri yapmalarından ötürü teşekkür ediyoruz.-HAYKONFED Isparta temsilcisiIsparta Hayvan Koruma Derneği BaşkanıAynur Gül Asem