ITB HABER BÜLTENİ



Borsa E-Sohbetlerinde Hindistan Pazarı İstişare Edildi

Isparta Ticaret Borsası organizasyonunda gerçekleştirilen Hindistan Pazarı Değerlendirme toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar başkanlığında, Hindistan’da görevli Yeni Delhi ve Mumbai Ticaret Müşavirlerimiz, Isparta Tarım İl Müdürlüğü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ve ihracatçı üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.Borsa E-Sohbetleri kapsamında Genel Sekreterimiz Ali Koyak moderasyonunda gerçekleştirilen webinar toplantımıza, Borsamız Başkanı Ahmet Adar, Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun Ergezer Timur, Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın, Isparta Tarım İl Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, Isparta Gıda Kontrolü Laboratuvar Müdürü Aydan Işıldar ve ihracatçı firma yetkilileri katıldı.Toplantıyla ilgili olarak Başkan Adar şunları kaydetti;“ Son dönemde ilimizin ürünlerine katma değer sağlamak için yeni pazarlar arıyoruz. Bu kapsamda Hindistan’a yapmış olduğumuz ziyaretten olumlu geri dönüşler sağladık. Özellikle Isparta Elması Hindistan’da ciddi ilgi gördü. Firmalarımız bu süreci iyi değerlendirerek ihracat hacimlerini hızla artırdı. Bu başarıları sebebiyle ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum. Ancak 2020 yılı sonu itibariyle Hindistan tarafı elma ithalatında GDO analiz zorunluluğu uygulamaya başladı. Yapılan girişimlerle bu durum 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi. Ancak bu tarihten sonraki sevkiyatlarda GDO analizi aranmaya devam edecek. Biz de Isparta Ticaret Borsası olarak üyelerimizin ihracatlarının önündeki bu engeli kaldırabilmek ve firmalarımızın bundan sonraki süreçte izlemesi geren yol haritasını belirleyebilmek adına Hindistan’da ülkemizi temsil eden Ticaret Müşavirlerimiz ve İlimizdeki Tarım Bakanlığı teşkilatı yetkililerimizi bir araya getirdik. Faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Yapılan değerlendirmeler sonucu Hindistan tarafının GDO analiz talebi devam edecek görünüyor. Şu anda bu analiz en yakın Antalya’da yaptırılabiliyor. Bu da ihracatçılarımızın 3 gününe mal olacak. İlimizde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Kontrol Laboratuvarı analiz için gerekli yetkinliğe sahip ancak gereken cihazın temin edilmesi gerekiyor. Küresel ticarette söz sahibi olmak istiyorsak bu hizmeti ilimizde vermeye başlamamız gerekiyor. Daha önce sorunla ilgili olarak Isparta Milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz Borsamızın çözüm arayışlarımıza destek verdi. GDO analiz imkanının ilimize kazandırılmasında da Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve yetkililerimizin gereken desteği vereceklerine inanıyoruz. Katılımlarından dolayı Yeni Delhi ve Mumbai Ticaret Müşavirlerimize, Tarım İl Müdürlüğü ve Gıda kontrol Laboratuvarı yetkililerine ve üyelerimize teşekkür ederim.’ dedi.Toplantı karşılık fikir alışverişleri ve temennilerle son buldu.