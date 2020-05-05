Bolkes Döner Isparta şubesi 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'na yönelik ''Menülerin Sultanı'' sloganıyla iftarlık siparişi almaya başladı.
Bolkes Döneri'in iftarlık menülerinde; Günün çorbası, et ve tavuk döner , pilav sütü döner, iskender, patates kızartması (Cips) ,ayran, kola, yöresel dolama tatllısı ve künefe bulunuyor.
ALO PAKET SERVİSİ
Isparta'da Bolkes Et Döner'de alo paket servisi Ramazan Ayı'nda da devam ediyor....işte telefon numarası...''Siz isteyin lezzet ayağınıza gelsin!''
Alo Paket Telefon Numarası: 0246 218 67 67 - 0539 726 00 32 '' Sen istersen lezzet sana gelir''
Adres: Pirimehmet mahallesi 113. cadde NO:16 ISPARTA
''Bol bol kes, et yesin herkes!''
İŞTE BOLKES DÖNER'İN İFTARLIK MENÜLERİ