BİNİCİLERİMİZDEN YENİ BAŞARILAR

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

21-23 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilen Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışlarında ilimizi temsil eden sporcular önemli dereceye imza attı.Toplamda 55 at ve sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda ilimizi temsilen katılan Isparta Atlı Spor Kulübü sporcularımızdan Ali Emre Karabacak K1 kategorisinde atı Efruz birincilik elde etti.K3 kategorisinde ise sporcumuz Özge Savaş ve atı Çilmaya yarışı 6. sırada bitirdi. 1* müsabakalarına girmeye hak kazanan sporcumuz Özce Savaş Balkan şampiyonası için milli takım seçmelerinde yer alacak.Sporcularımızı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.