Son dakika haberi: 17.30'da başlayan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaşadığımız günler örneğini bildiğimiz günler değildi. Tüm dünya 1 Aralık 2019 öncesine dönme mücadelesini veriyor. Çin'de Vuhan adında bir kent ve bulaşıcı bir hastalık. Bir süre bunu duydunuz sonra bunu koronavirüs izledi. Ardından ölüm, salgın, ülke isimleri geldi.

Türkiye, insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptı. Yurttaşını koruyacak sıkı tedbirler aldı. Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şimdi sadece bir avantaj.

Önümüzdeki günler istesek de istemesek de kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık bütün dünyada hayatı değiştirecek bir kabiliyete sahip. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu elbette var: Hayat tarzımızda değişikliğe gitmek. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit fakat görünen o ki tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştıracak şartlar son derece önemli.



"İZOLE PRENSİP HALİNE GELMELİ"

Bugün Bilim Kurulumuzda belki de önemli toplantı yaptık. En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Yani hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim.

Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır.



"SOKAKTA GEÇİRİLECEK ZAMANA KISIT GETİRME SÖZ KONUSU"

Sokakta geçirilecek zamana kısıt getirme konusudur. Bu yöndeki öneri en önemli başlıklardan biri olmuştur. Bilim Kurulumuzun önerisindeki amaç virüsün yayılımını önlemek, olduğu yerde kontrol altına almaktır. Yani bizim teması en aza geçirecek bir hayata ihtiyacımız var.

Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli bir süreliğine belli sınırlan konmuş bir hayattır. Artık yeni mücadele yöntemi hayata geçiyor. Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak. Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Bilim Kurulumuzun aldığı tavsiye kararını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.

Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması umudumuzun gerçeğe dönüşmesini kolaylaştıracaktır.



KORONAVİRÜSTE SON SAYI

7533 test yapıldı, 2069 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5698 oldu. Bugün 17 kişimizi daha kaybettik, toplam can kaybımız 92'yi buldu.

