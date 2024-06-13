isparta-oto-ekspertiz

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi:

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi:
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi: 15-30 Temmuz 2024
Sergi; Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM), Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) tarafından düzenlenmektedir.
 
SERGİ KÜRATÖRLERİ
Mustafa GENÇ (Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Hakan ÇİLOĞLU (Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Mehmet Emin KAHRAMAN (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
 
SERGİ DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mustafa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Bahadır UÇAN Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Cem KARA Marmara Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Ertan TOY Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Deniz ÇELİKER Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Gülnihal KÜPELİ Marmara Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Gülnur DURAN Marmara Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Hakan ÇİLOĞLU Marmara Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Mustafa Bilge SATKIN Marmara Üniversitesi – Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ÖZTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Afiş Tasarım: Dr. Öğr. Üyesi Münire YILDIZ Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
Katalog Tasarım: Arş. Gör. Hüseyin DENİZ Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
 
SERGİ KATILIM KOŞULLARI
1. Sergiye katılım ücretsizdir.
2. Sergiye yurt içi ve yurt dışından sanat alanında; lisans mezunları, lisansüstü öğrencileri ve mezunları ve akademisyenler katılabilir.
3. Her katılımcı daha önce sergilenmemiş, 2021 yılı ve sonrası 1 (Bir) eser ile katılabilir. Konu, teknik ve eser boyutu serbesttir.
4. Sergi Düzenleme Kurulu tarafından uygun görülen eserler sergilenecektir.
5. Sergi çevrimiçi olduğu için, gönderilecek eser görselinin sergilenmeye uygun olması gerekmektedir.
6. Sergi Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2024'dür. Sergi başvuruları gestuam@gmail.com adresine gönderilecektir. Başka bir mail adresine gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Geçmiş sergilerden deneyimle, başvuru sırasında gönderilen mailler istenmeyen e-posta klasörüne gidebilmektedir. Bu nedenle gönderinin ulaşması, sorun olmaması ve mailde katılımcının bulanabilmesi için, katılımcıların kendi isim ve soyadına ait özel maillerinden başvuru yapmaları önem oluşturmaktadır.
8. Sergi Başvuru Formu, eser görseli ve sanatçı fotoğrafıyla birlikte bir mailde gönderilmelidir. Sergi Başvuru Formu ve sanatçı fotoğrafı Ad, Soyad şeklinde kaydedilmelidir. Eser görseli ayrı gönderilmeyen, yalnızca başvuru formu içinde bulunan görseller kabul edilmeyecektir.
9. Eser görseli JPEG formatında ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Eser görseli; Katılımcı ismi, Eser ismi, Tekniği, Boyutları, Yılı şeklinde kaydedilmelidir. Eser görseli sergilenebilir nitelikte olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Eserler https://gestuam.marmara.edu.tr/ adresinde bulunan sergi bağlantısında sergilenecektir.
11. Sergi katılım belgeleri hazırlandığında https://gestuam.marmara.edu.tr/ adresindeki sergi bağlantısında pdf dosyası olarak yer alacaktır.
12. Katılımcılar; eserlerinin resmi web sitesi, sosyal medya, e-katalog, afiş vb. gibi ortamlarda yayınlanmasına izin vermiş sayılırlar.
 
ÖNEMLİ TARİHLER
Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2024
Sergi Takvimi: 15-30 Temmuz 2024
 
Sergi Duyuru Adresleri:
http://gestuam.marmara.edu.tr/
https://tesaum.sdu.edu.tr/
http://www.satpark.yildiz.edu.tr/
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tapuda o şart süresiz ertelendi!
81 İle Gönderilen Yazı ve Başvuru Detayları
Araç Sahiplerine Müjde
Ev Sahiplerine Uyarı: Yeni Yönetmeliğe Uymayanlara Büyük Cezalar Geliyor
Destek Ödemelerinde Büyük Değişiklik
MEB Duyurdu: 81 İlde Ücretsiz!
Emeklilerin Maaş Takvimi Netleşti: Ödemeler Bayramda Yapılacak
PTT Açıkladı: Zam Bekleyen Emeklilere İndirim Geldi
Asgari Ücrete Sürpriz Ara Zam: Kulislerde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı
Belediyeden Resmi Açıklama Geldi
Banka Dolandırıcısı Yakalandı ve Tutuklandı
Her Yerde Aranan Şahıs Yakalandı
Isparta İŞKUR'dan TYP
METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
Isparta'nın En Büyük İç Giyim ve Tekstil Mağazası Koza Tekstil AVM Açıldı
Hükümet Düğmeye Bastı
Emniyetten Bayram Öncesi Tatil Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!
Gelire Göre Fatura Dönemi Başlıyor: Köklü Değişiklikler Yolda
Zorunlu Trafik Sigortasına Büyük Zam: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor
ATM'lerde Yeni Dönem: 81 İlde Değişiyor
Minik'a Kids'ten Yaz Coşkusuna Özel Büyük İndirim Fırsatı!
Isparta'da Dolandırıcılık Olayı
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon
Söyleyiciler Ticaret: Beyaz Eşya Alışverişinde Güvenin Adresi!
B Sınıfı Ehliyete Sahip Olanlar Dikkat: Yeni Dönem Resmen Başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'nın En Büyük İç Giyim ve Tekstil Mağazası Koza Tekstil AVM AçıldıIsparta'nın En Büyük İç Giyim ve Tekstil Mağazası Koza Tekstil AVM Açıldı10 Haziran 2024
ATM'lerde Yeni Dönem: 81 İlde DeğişiyorATM'lerde Yeni Dönem: 81 İlde Değişiyor09 Haziran 2024
Isparta'da Dolandırıcılık OlayıIsparta'da Dolandırıcılık Olayı07 Haziran 2024
METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMEMETEOROLOJİK DEĞERLENDİRME10 Haziran 2024
Her Yerde Aranan Şahıs YakalandıHer Yerde Aranan Şahıs Yakalandı11 Haziran 2024
Zorunlu Trafik Sigortasına Büyük Zam: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyorZorunlu Trafik Sigortasına Büyük Zam: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor09 Haziran 2024
Hükümet Düğmeye BastıHükümet Düğmeye Bastı09 Haziran 2024
Asgari Ücrete Sürpriz Ara Zam: Kulislerde Konuşulan Rakam Ortaya ÇıktıAsgari Ücrete Sürpriz Ara Zam: Kulislerde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı12 Haziran 2024
Minik'a Kids'ten Yaz Coşkusuna Özel Büyük İndirim Fırsatı!Minik'a Kids'ten Yaz Coşkusuna Özel Büyük İndirim Fırsatı!08 Haziran 2024
Isparta İŞKUR'dan TYPIsparta İŞKUR'dan TYP11 Haziran 2024
Gelire Göre Fatura Dönemi Başlıyor: Köklü Değişiklikler YoldaGelire Göre Fatura Dönemi Başlıyor: Köklü Değişiklikler Yolda09 Haziran 2024
Söyleyiciler Ticaret: Beyaz Eşya Alışverişinde Güvenin Adresi!Söyleyiciler Ticaret: Beyaz Eşya Alışverişinde Güvenin Adresi!06 Haziran 2024
Belediyeden Resmi Açıklama GeldiBelediyeden Resmi Açıklama Geldi12 Haziran 2024
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı OperasyonIsparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon06 Haziran 2024
Emeklilerin Maaş Takvimi Netleşti: Ödemeler Bayramda YapılacakEmeklilerin Maaş Takvimi Netleşti: Ödemeler Bayramda Yapılacak12 Haziran 2024
PTT Açıkladı: Zam Bekleyen Emeklilere İndirim GeldiPTT Açıkladı: Zam Bekleyen Emeklilere İndirim Geldi12 Haziran 2024
Isparta'da Kiraz İhracatı BaşladıIsparta'da Kiraz İhracatı Başladı10 Haziran 2024
KKTC Cumhurbaşkanı Isparta'ya Geliyor: Ticari İlişkiler GüçleniyorKKTC Cumhurbaşkanı Isparta'ya Geliyor: Ticari İlişkiler Güçleniyor10 Haziran 2024
Emniyetten Bayram Öncesi Tatil Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!Emniyetten Bayram Öncesi Tatil Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!09 Haziran 2024
81 İle Gönderilen Yazı ve Başvuru Detayları81 İle Gönderilen Yazı ve Başvuru Detayları12 Haziran 2024