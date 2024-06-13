15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi: 15-30 Temmuz 2024
Sergi; Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM), Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) tarafından düzenlenmektedir.
SERGİ KÜRATÖRLERİ
Mustafa GENÇ (Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Hakan ÇİLOĞLU (Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Mehmet Emin KAHRAMAN (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
SERGİ DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mustafa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Bahadır UÇAN Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Cem KARA Marmara Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Ertan TOY Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Deniz ÇELİKER Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Gülnihal KÜPELİ Marmara Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Gülnur DURAN Marmara Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Hakan ÇİLOĞLU Marmara Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Doç. Dr. Mustafa Bilge SATKIN Marmara Üniversitesi – Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ÖZTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi – Türkiye
Afiş Tasarım: Dr. Öğr. Üyesi Münire YILDIZ Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
Katalog Tasarım: Arş. Gör. Hüseyin DENİZ Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye
SERGİ KATILIM KOŞULLARI
1. Sergiye katılım ücretsizdir.
2. Sergiye yurt içi ve yurt dışından sanat alanında; lisans mezunları, lisansüstü öğrencileri ve mezunları ve akademisyenler katılabilir.
3. Her katılımcı daha önce sergilenmemiş, 2021 yılı ve sonrası 1 (Bir) eser ile katılabilir. Konu, teknik ve eser boyutu serbesttir.
4. Sergi Düzenleme Kurulu tarafından uygun görülen eserler sergilenecektir.
5. Sergi çevrimiçi olduğu için, gönderilecek eser görselinin sergilenmeye uygun olması gerekmektedir.
6. Sergi Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2024'dür. Sergi başvuruları gestuam@gmail.com adresine gönderilecektir. Başka bir mail adresine gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Geçmiş sergilerden deneyimle, başvuru sırasında gönderilen mailler istenmeyen e-posta klasörüne gidebilmektedir. Bu nedenle gönderinin ulaşması, sorun olmaması ve mailde katılımcının bulanabilmesi için, katılımcıların kendi isim ve soyadına ait özel maillerinden başvuru yapmaları önem oluşturmaktadır.
8. Sergi Başvuru Formu, eser görseli ve sanatçı fotoğrafıyla birlikte bir mailde gönderilmelidir. Sergi Başvuru Formu ve sanatçı fotoğrafı Ad, Soyad şeklinde kaydedilmelidir. Eser görseli ayrı gönderilmeyen, yalnızca başvuru formu içinde bulunan görseller kabul edilmeyecektir.
9. Eser görseli JPEG formatında ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Eser görseli; Katılımcı ismi, Eser ismi, Tekniği, Boyutları, Yılı şeklinde kaydedilmelidir. Eser görseli sergilenebilir nitelikte olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Eserler https://gestuam.marmara.edu.tr/ adresinde bulunan sergi bağlantısında sergilenecektir.
11. Sergi katılım belgeleri hazırlandığında https://gestuam.marmara.edu.tr/ adresindeki sergi bağlantısında pdf dosyası olarak yer alacaktır.
12. Katılımcılar; eserlerinin resmi web sitesi, sosyal medya, e-katalog, afiş vb. gibi ortamlarda yayınlanmasına izin vermiş sayılırlar.
ÖNEMLİ TARİHLER
Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2024
Sergi Takvimi: 15-30 Temmuz 2024
Sergi Duyuru Adresleri:
http://gestuam.marmara.edu.tr/
https://tesaum.sdu.edu.tr/
http://www.satpark.yildiz.edu.tr/