15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi:

15-30 Temmuz 2024Mustafa GENÇ (Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)Hakan ÇİLOĞLU (Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)Mehmet Emin KAHRAMAN (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)Prof. Dr. Mustafa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi – TürkiyeDoç. Dr. Bahadır UÇAN Yıldız Teknik Üniversitesi – TürkiyeDoç. Dr. Cem KARA Marmara Üniversitesi – TürkiyeDoç. Dr. Ertan TOY Yıldız Teknik Üniversitesi – TürkiyeDoç. Dr. Deniz ÇELİKER Süleyman Demirel Üniversitesi – TürkiyeDoç. Dr. Gülnihal KÜPELİ Marmara Üniversitesi – TürkiyeDoç. Dr. Gülnur DURAN Marmara Üniversitesi – TürkiyeDoç. Dr. Hakan ÇİLOĞLU Marmara Üniversitesi – TürkiyeDoç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN Yıldız Teknik Üniversitesi – TürkiyeDoç. Dr. Mustafa Bilge SATKIN Marmara Üniversitesi – TürkiyeDr. Öğr. Üyesi Gülşen ÖZTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi – TürkiyeDr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI Yıldız Teknik Üniversitesi – TürkiyeDr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi – TürkiyeAfiş Tasarım: Dr. Öğr. Üyesi Münire YILDIZ Süleyman Demirel Üniversitesi – TürkiyeKatalog Tasarım: Arş. Gör. Hüseyin DENİZ Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye1. Sergiye katılım ücretsizdir.2. Sergiye yurt içi ve yurt dışından sanat alanında; lisans mezunları, lisansüstü öğrencileri ve mezunları ve akademisyenler katılabilir.3. Her katılımcı daha önce sergilenmemiş, 2021 yılı ve sonrası 1 (Bir) eser ile katılabilir. Konu, teknik ve eser boyutu serbesttir.4. Sergi Düzenleme Kurulu tarafından uygun görülen eserler sergilenecektir.5. Sergi çevrimiçi olduğu için, gönderilecek eser görselinin sergilenmeye uygun olması gerekmektedir.6. Sergi Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2024'dür. Sergi başvuruları gestuam@gmail.com adresine gönderilecektir. Başka bir mail adresine gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.7. Geçmiş sergilerden deneyimle, başvuru sırasında gönderilen mailler istenmeyen e-posta klasörüne gidebilmektedir. Bu nedenle gönderinin ulaşması, sorun olmaması ve mailde katılımcının bulanabilmesi için, katılımcıların kendi isim ve soyadına ait özel maillerinden başvuru yapmaları önem oluşturmaktadır.8. Sergi Başvuru Formu, eser görseli ve sanatçı fotoğrafıyla birlikte bir mailde gönderilmelidir. Sergi Başvuru Formu ve sanatçı fotoğrafı Ad, Soyad şeklinde kaydedilmelidir. Eser görseli ayrı gönderilmeyen, yalnızca başvuru formu içinde bulunan görseller kabul edilmeyecektir.9. Eser görseli JPEG formatında ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Eser görseli; Katılımcı ismi, Eser ismi, Tekniği, Boyutları, Yılı şeklinde kaydedilmelidir. Eser görseli sergilenebilir nitelikte olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.10. Eserler https://gestuam.marmara.edu.tr/ adresinde bulunan sergi bağlantısında sergilenecektir.11. Sergi katılım belgeleri hazırlandığında https://gestuam.marmara.edu.tr/ adresindeki sergi bağlantısında pdf dosyası olarak yer alacaktır.12. Katılımcılar; eserlerinin resmi web sitesi, sosyal medya, e-katalog, afiş vb. gibi ortamlarda yayınlanmasına izin vermiş sayılırlar.Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2024Sergi Takvimi: 15-30 Temmuz 2024