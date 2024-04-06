"Bayram Tatili İçin Yola Çıkacakların Dikkatine: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili öncesinde seyahat edecek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı video paylaşımında, 9 günlük bayram tatilinin başlayacağını belirterek, seyahate çıkacakların trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı. Aşırı hız yapılmaması ve araçlarda/emniyet kemeri takılması konusunda da uyarılarda bulundu.



Bakan Yerlikaya, geçmiş beş yılda Ramazan Bayramı tatillerinde meydana gelen kazalarda yaşanan kayıplara dikkat çekti. Bayram süresince alınacak trafik tedbirlerini aktararak, bu kapsamda binlerce personelin ve aracın trafik denetimlerini artıracağını belirtti. Ayrıca, asayiş hizmetleri kapsamında da geniş çaplı önlemler alınacağını ve bu süreçte vatandaşların güvenliği için her türlü tedbirin alındığını dile getirdi.



Son olarak, yolculukların sevdiklerle bir araya gelmek için olduğunu hatırlatarak, hayatın kıymetini bilinmesi gerektiğini vurguladı ve Ramazan Bayramını kutladı.



Özetle, Bakan Yerlikaya'nın uyarıları ve yapılan tedbirlerle Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi için önemli adımlar atılmış oldu.