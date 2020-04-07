ELMANIN BAŞKENTİ EĞİRDİR

ELMA AĞAÇLARI İLE SÜSLENİYOR.















Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile Park ve Bahçeler birimimiz Eğirdir’in orta refüjleri, park ve bahçelerine Eğirdir’in sembolü olan elma ağaçlarının dikimine başladı.Eğirdir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerine çeşitli özelliklerdeki yaklaşık 2 bin elma ağacını dikmeye başladı. Eğirdir’in sembolü olan elma ağacının yanı sıra çeşitli türlerdeki süs bitkilerinin dikimi de devam edecek. Ağaçların şehrin muhtelif kavşak ve caddeleri ile Eğirdir – Konya istikametinde bulunan orta refüjlere dikildiğini belirten Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, ‘Daha güzel bir Eğirdir için şehrin genelinde ağaçlandırma çalışmaları sürerken, süs bitkileriyle de estetik uygulamalarının yapılacağının altını çizdi. Başkan Veli GÖK ‘Elmanın Başkenti ve Turizm Şehri Eğirdir’i güzelleştirme çalışmalarımız aralıksız sürecek’ dedi.Bugün itibari ile dikimlerine başlanan Sacarlet Supur, 106 üzeri Golden Rancer, 106 üzeri Grany Smith, 106 üzeri pikleydi, 106 üzeri Gala, 106 üzeri Scarlet Spur, toplamda 2000 civarında elma ağacının dikim çalışmaları sürüyor.