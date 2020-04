Nanoteknoloji ürünü denilen siyah maske aldatmaca

Vatandaşların maskeyi alırken bazı kriterlere dikkat etmesi gerekiyor. 2007’den bu yana maske üreten Hasan Gözala şu uyarılarda bulundu: Maskelerin üç katlı ve filtreli olması gerek. Orta katmanda filtre görevi gören kumaş yoksa o maske fazla koruma sağlamaz. Nanoteknoloji ürünü denilen siyah maske aldatmaca. Ağza mendil bağlamak daha iyi. Dezenfekte için de maske alkolle yıkanmalı.



Tüm dünyayı esir alarak 1 milyondan fazla kişide görülen ve 65 binden fazla insanın da ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Alınan önlemler sayesinde Avrupa ve ABD’de meydana gelen olumsuzlukların yaşanmadığı ülkemizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı son tedbirlerle vatandaşlara market, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Alınan bu kritik kararla gözler bir kez daha, öldürücü etkiye sahip olan virüsün yayılmasını önlemede ve kişisel duyarlılığın artmasında önemli bir role sahip olan maskelere çevrildi.



HER KUMAŞTAN MASKE OLMAZ

Türkiye’de ilk koronvirüs vakasının görülmesinin ardından eczane ve marketlerde yok satmaya başlayan, fiyatı da adet başına 20 kuruştan 15 liraya kadar çıkan medikal maskeler usulüne uygun şart ve hammaddelerle üretilmeyince işlevini yerine getirmiyor. 2007 yılından bu yana maske üretimi yapan Merve Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gözala, medikal maske üretiminde dokusuz ve örme olmayan ‘Non Woven’ adı verilen kumaş kullanılması gerektiğini belirtti.



SAĞLIK AÇISINDAN SIKINTILI

Non Woven kumaşların da kendi arasında ayrıldığını vurgulayan Gözala, “Çocuk bezi ve ıslak mendil üretiminde kullanılan kumaşlar da, mobilya üretiminde kullanılan bazı kumaşlar da Non Woven olarak geçiyor. Bu kumaşlardan üretilip piyasaya sürülen çok maske gördüm. Tam muhafaza sağlaması için konuyan burun teli bile yok. Bu kumaşlarla medikal maske üretimi sağlık açısında büyük sıkıntı. Medikal maske için kullanılan kumaşlar bunlardan ayrı. Yapılacaksa da bu kumaşlar tercih edilmeli” dedi.



FİLTRASYON KUMAŞLI MASKE

Vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği medikal maskelerin ise filtreli olanlarının kullanılması gerekiyor. Üç katmandan oluşan ve özel kumaştan üretilen filtreli maskenin ağızla temas eden iç katmanı normal kumaştan oluşuyor. İkinci katmanda filtrasyonu sağlayan özel kumaş, dış katmanda ise birinci katmandaki gibi normal kumaş kullanılıyor. Vatandaşların virüsün yayılmasını önlemek için öncelikli olarak 3 katlı filtreli maske tercih etmesi gerekiyor. Bunun dışında kullanılacak olan yine 3 katlı olup orta katmanda filtrasyon görevi gören kumaş kullanılmayan maske ile orta katmanı hiç bulunmayan 2 katlı maskeler ise çok fazla koruma sağlamıyor.



SADECE ALKOLLE YIKANIR

“Nanoteknoloji maske” adı altında piyasaya sürülen siyah renkli maskenin de aldatmaca olduğunu ifade eden Gözala, “Bu maskeleri takmak yerine ağıza mendil bağlamak daha iyi” ifadelerini kullandı. Yıkanabilir denilerek pazarlanan maskeler konusunda da vatandaşı uyaran Gözala, “Maskenin iyice dezenfekte olması için sadece alkolle yıkanması gerekir. Ayrıca tekstil kumaşından yapılan yapılan maske yıkanırsa gözenekler açılabilir ve tehlikeli olabilir” diye konuştu.



Üretilen yer çok önemli

Maske üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Gözala, maske üretilen yerlerin steril olması gerektiğini vurguladı. Gözala, maske üretiminde çalışanların koruyucu tulum, maske, bone ve eldiven takması gerektiğini ifade ederken koruyucu kıyafetlerin de gün içinde değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Gözala steril olmayan ortamlarda üretilen maskelerle çok sayıda insana hastalık bulaştırılabileceğini aktardı.



Hastanelere girişlerde zorunlu oldu

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi (cerrahi) maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında gönderilen yazıda, koronavirüs salgını süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi. Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak.”



