BASIN AÇIKLAMASI (AFETZEDE AİLELERİN KONAKLAMASI)



6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerden İlimize geçici konaklamak üzere gelen afetzede aileler ilimiz merkezi ve ilçelerde İl AFAD Müdürlüğü ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde kendilerini kabul eden hayırseverlerimiz tarafından otel, misafirhane ve müsait boş konutlarda misafir edilmektedir.

Bunun yanında, afetzede kardeşlerimizi kendi ailesi yanında misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın Valiliğimize (İl AFAD Müdürlüğü) ve Kaymakamlıklarımıza müracaatları olmaktadır.

Afetzede aileleri kendilerine ait boş konutlarda ya da kendi evinde misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın İl AFAD Müdürlüğüne müracaat ederek taleplerine ilişkin kayıt yaptırmaları, hâlihazırda afetzede aileleri evlerinde kabul etmiş olan ailelerin de İl AFAD Müdürlüğü’ne mutlaka kendilerinin ve misafir kabul ettikleri ailelerin kaydını yaptırmaları gerekmektedir.

Hayırsever tüm vatandaşlarımıza ve kuruluşlarımıza gösterdikleri duyarlılık sebebiyle çok teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.