Başdeğirmen: “Türkiye hepimizin, bu bölge hepimizin”

Dinar Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Heves Çimen ve yönetim kurulu üyeleri ile Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Topçu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Heves Çimen, Başkan Başdeğirmen’e, şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, Isparta’da 25 bin Dinarlının yaşadığını söyleyen Dinar Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Heves Çimen, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından yaptığı çalışmalarla şehirde önemli değişiklikler yapıldığını kaydeden Çimen, özellikle trafiğin rahatlatılması anlamında yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu aktardı. Çimen, Üzüm Pazarı, Kirazlıdere Projesinin önemine işaret ederken, “Başkanımız bu sene atılım yılı olacak dedi. Başkanımızı ve yapmış olduğu çalışmaları beğeniyor, destekliyoruz” dedi.Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Topçu da, pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçtiklerini kaydederek, “Bu dönemde esnaf ve sanatkarımıza yönelik olarak yapmış olduğunuz destekleri yakından takip ediyoruz, teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Isparta nüfusunun önemli bir kısmının da Dinarlı vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Dinarlı vatandaşlarımız 25 bine yakın. Şehrimizde hem kamu görevinde, hem ticarette hem de sosyal hayatta beraber yaşadığımız bir bölgedeyiz. Dinar’ın bize yakın olması bir avantaj. Dinarlı vatandaşlarımız resmi işlerini Afyonkarahisar’da, diğer ihtiyaçlarını Isparta’dan görüyorlar. Bu bizim için önemli. Bizler, sizlerle aynı şehirde yaşayan hemşehriyiz. Uzun yıllardır, Dinarlı vatandaşlarımız Isparta’ya yerleşmiş vaziyette. Güzel işler yapıyoruz, sizlerde bizleri destekliyorsunuz. Sizlere yapmış olduğunuz çalışmalar için de teşekkür ediyorum, devamlı istişare halindeyiz. Türkiye hepimizin, bu bölge hepimizin. Şehrimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin burada olmasını önemsiyoruz. Amacımız sizlerle çok daha güzel hizmetler yapmaktır. Taleplerinize, belediye olarak bizlerde her zaman yardımcı olmak isteriz, sizlerin yanındayız” şeklinde konuştu.