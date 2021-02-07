

26. DÖNEM AK PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ

SAİD YÜCE’DEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.

25. Dönem Amasya, 26. Dönem AK Parti Isparta Milletvekili Said YÜCE ve beraberindeki heyet Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret etti.Eğirdir’e yapılan yatırımlar hakkında bilgiler alan Eski Milletvekili Sadi YÜCE Başkan Veli GÖK’ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Başkan Veli GÖK’ün Isparta Turizmine kazandırdığı Elektrikli Tekneyi inceleyen ve kısa bir tur yapan Eski Milletvekili YÜCE daha sonra Eğirdir Merkez Hızırbey Camiinde namaz kıldı, medreseyi gezdi.Başkan Veli GÖK nazik ziyaretlerinden dolayı Said YÜCE ve beraberindeki heyete teşekkür etti.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)