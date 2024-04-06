SGK bu kişilere tam 5 bin 100 TL maaş bağlayacak Tek şart o belge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Bu programa göre, SGK'ya belge sunan herkes maaş almaya hak kazanacak. Kronik hastalıklarla mücadele edenlere sunulan aylık nakit yardım desteği tam 5 bin 100 TL olacak. Bu destek, ek gelir elde etmekte zorlanan kronik hastalara önemli bir destek sağlayacak.

Başvurular, hastalık belgesiyle kabul edilecek ve kronik hastalığı olan bireylere ekonomik destek sağlanarak yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor. Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya cihaza bağlı yaşayan bireylere her ay ek ödemeler yapılacak ve başvuru yapacak vatandaşların hastalıkla ilgili raporlarını sisteme girmeleri gerekecek.

Ayrıca, belirlenen destek tutarına ek olarak, hastaların yaşadığı hanelere yüzde 5 ek ödeme yapılacak. Bu adımlarla, kronik hastalıklarla mücadele eden bireylere daha kapsamlı bir destek sağlanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu yardım programı, Türkiye'de gıda enflasyonunun yükselmesiyle birlikte artan sosyal yardım ihtiyacına da cevap niteliğinde olacak.