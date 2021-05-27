İŞTE ATLETİZMDE ISPARTA'NIN GURUR TABLOSU

SPORCULARIMIZ VE ANTRENÖRLERİMİZ KAMPA ÇAĞRILDI

Gaziantep'te düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finalleri'ne katılan ilimiz atletlerimiz önemli derecelere imza attı.Türk atletizminin altyapısını şekillendiren Atletizmi Geliştirme Projesi (AGP) ve Bölgesel Kros finalleri 600'den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.Final yarışmalarına ilimizden 23 sporcu ve 4 antrenör katıldı.Final yarışmalarının sonunda Ferdi tasnifte küçük kızlar da sporcumuz Belinay Akbaş 4., Küçük Erkekler de Yiğit Alp Şen 5., Yıldız kızlarda Ceyda Melek Pınar 4. olarak, para ödülü kazandılar.Derece elde eden sporcularımız ve antrenörlerimiz Tuncay Kayacan, Arif Kara ve Lütfü Yılmaz Haziran ayında İzmir'de başlayacak olan yüksek performans merkezindeki kampa davet edildiler.Atletizmde başarılarını sürdüren sporcularımız ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.