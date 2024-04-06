Asgari ücret zammına ilişkin sürpriz gelişme ‘Milyonları ilgilendiren açıklama geldi’

Merkez Bankası'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdiği mektupta asgari ücret konusuna ilişkin önemli mesajlar verildiği belirtiliyor.

Mektupta, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesinin önemine vurgu yapılarak öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından bu durumun kritik bir önem taşıdığı ifade ediliyor. Bu ifadeyle birlikte asgari ücrete ikinci bir zam yapılmasının önüne geçildiği belirtiliyor.

Ayrıca mektupta para politikasında kararlılık mesajının verildiği ve bu doğrultuda ilerleneceği aktarılırken, enflasyonu geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulların sağlanması hedeflendiği ifade ediliyor.

Ancak, mektupta belirgin ve kalıcı bir enflasyon bozulması öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılabileceği ve politika faizi artışına gidilebileceği de belirtiliyor.

Bu mesajlar, asgari ücretle birlikte ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonla mücadele konusunda alınacak önlemlerin belirginleştirilmesi açısından önem taşıyor.