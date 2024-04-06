SGK müfettişleri denetime çıktı şikayet yağdı 'O emeklilerin maaşı kesilecek'

SGK müfettişlerinin denetimine girişmesiyle ilgili olarak emekliler arasında endişe ve kaygılar artmış durumda. SGK, yapay zeka teknolojisini kullanarak emekli aylığı, dul ve yetim maaşı alan kişileri detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Özellikle usulsüz emekli olanlar ve dul maaşı alabilmek için sahte boşanma gibi yöntemlere başvuranlar dikkatle inceleniyor.

Bu denetimlerde öncelikli olarak malulen emekli olan ve dul maaşı alan kişilerin durumları titizlikle ele alınıyor. Usulsüzlük tespit edilen kişilerin emekli maaşları kesilirken, geriye dönük olarak aldıkları maaşlar da tahsil ediliyor.

Özellikle sahte boşanma yöntemiyle dul ve yetim maaşı alan kişilere yönelik yapılan denetimlerde şikayetlerin arttığı belirtiliyor. Bu kişilerin, sahte işlemlerinin akrabaları tarafından dahi bildirildiği ifade ediliyor.

Sahte sağlık raporu ile malulen emekli olanlar da bu denetimler kapsamında hedef alınıyor ve gerekli yasal işlemler yapılıyor. Bu kişilere yönelik yapılan denetimlerde kesilen maaşların yanı sıra yasal faizlerle birlikte geri alındığı belirtiliyor.

Bu süreçte emekli olan ve emekli maaşı alan kişilerin belgelerinin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmaları, herhangi bir sorunla karşılaşmamaları açısından önem arz ediyor.