e-Devlet'te gizli mirasınız kalmış olabilir 'Kimse bunu kontrol etmeyi bile bilmiyor'

E-Devlet üzerinden miras takibi yapmak ve sorgulamak artık mümkün hale geldi. WebTapu özelliği sayesinde, belki de hiç haberdar olmadığınız miraslarınızı öğrenmek artık çok daha kolay.



Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne işi düşenlerin en çok merak ettiği konuların başında, "Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz var mı, yok mu?" gibi sorular geliyor. Çünkü miras kalan bir taşınmazın olup olmadığını bilmek önemlidir.



WebTapu sayesinde, mirasçı olunan taşınmazları sorgulamak artık mümkün hale geldi. Bunun için öncelikle E-Devlet üzerinden "Nüfus Kayıt Örneği" sorgulama hizmeti kullanılarak, üst soyunuzun T.C. kimlik numaraları alınmalıdır.



Daha sonra WebTapu sistemi üzerinden "Mirasçısı olduğum taşınmazlar" sorgulama sekmesine girilir ve üst soyunuzun T.C. kimlik numarası girilerek sorgulama yapılır. Böylece size bir miras kalıp kalmadığını öğrenmek mümkün olur.



Özellikle 50 yaş üzeri kişilerin üst soylarından bir taşınmaz kalma ihtimali daha yüksektir. WebTapu sistemi ilk açıldığında yoğunluk nedeniyle çökmüş olsa da, şu anda sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabilmektedir.



Bir miras malı olarak kalıtlan taşınmazın intikal işlemleri gerçekleştirildikten sonra ortaklığın giderilmesi (izaleyi şuyu) davası ile veya alternatif yöntemlerle satılması mümkündür. Bu sayede mirasçılar arasındaki ortaklık düzenlenebilir ve miras payları belirlenebilir.