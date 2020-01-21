Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 13.01.2020 ile 20.01.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Silahla Tehdit”, “Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma” ve “Basit Yaralama” suçlarından 6 Yıl, 1 Ay, 15 Gün hapis cezası ile aranan H. Ç.
- “Bıçak Veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma Veya Bulundurma” ve “Yaralama” suçlarından 1 Yıl, 6 Ay, 3 Gün hapis cezası ile aranan K. T.
- “Yaralama” suçundan 1 Yıl, 10 Ay, 2 Gün hapis cezası ile aranan M. K.
İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 32 (Otuz İki) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.