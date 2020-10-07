ISPARTA'NIN EGZOZ ÇÖZÜM MERKEZİ EGZOZCU MURAT SÜRÜCÜLERİN DAİMA YANINDA

Isparta'da TÜVTÜRK onaylı yazılım işlemleri, ücretsiz bilgisayarlı egzoz arıza tespiti ADM, ADblue sıvı çözümü EGR ve Partikül çözüm işlemleri Egzozcu Murat'ta.

Vize öncesi aracınızın egzoz kontolleri için INFINITE Performance Isparta Bayisi Egzozcu Murat ,

sürücülerinin daima yanında. Katalizatör tamiri, Partikül temizliği,ChipTunning yani Egzoza dair herşey Isparta'da Egzozcu Murat'ta.

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Telefon:

0546 540 22 19 - 0536 415 99 28

ADBLUE VE ADM

Downpipe Nedir?

Downpipe Yararları

Adblue ve ADM Sıvıları çözüm işlemleri sonrasında araçlar mazotla çalışmaya devam ederler. Isparta Egzozcu Murat bunun için çözüm işlemi emülatörü kullanıyor. Gerçekleştirilen bu işlem çok kısa sürede tamamlanabilmekte, araç sahipleri zaman kaybı yaşamamaktadır. Emülatör sayesinde Adblue kullanımı yazılımsal olarak durdurulmakta, araç herhangi bir güç kaybı yaşamadan olağan performansıyla yoluna devam edebilmektedir. Her aracın marka ve modeline özel olan çözüm işlemi emülatörü araçların panellerinde, tanı sistemlerinde herhangi bir arızaya mahal vermemekte, diğer bütün elektronik sistemlerden bağımsız olarak çalıştığı için çözümü, hiçbir elektronik aksamın arızasına da sebebiyet vermemektedir. Egzozcu Murat'ta bütün bu işlemleri orijinal yazılımlarla yapılmaktadır.Sektörde bilinen adıyla downpipe, genel olarak turbo sistemine sahip araçların egzoz sisteminde turbo ile katalitik konvertör sistemini birleştirmek amacıyla kullanılır. Egzoz sisteminin bir parçası olan downpipe turbo beslemeli araçlarda turbo çıkışından aşağı inen, motordan gelen gazları diğer parçalara ulaştıran ara boruya verilen addır.Rahat bir gaz akışı sağlar. Bu sayede turbonun daha kısa sürede devirlenmesine yardımcı olur.Mümkün olduğu kadar az kavis ve büküme sahip olarak imal edilir.Aracınız için beygir gücü ve tork kuvveti kazandırır.Yakıt ekonomisine katkı sağlar.Performans odaklı chip tuning işlemi sonrası büyük fayda sağlar.Aracınız için downpipe yaptırmak ve ya satın almak istiyorsanız Egzozcu Murat ile irtibata geçebilirsiniz.Videoda görünen ve Burdur'dan gelen araca Stage 2 chip tuning Yazılım ve Dawnpipe komple düz boru EMP varex sağ sol crom uç montajı yapılmıştır.