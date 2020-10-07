GÜVEN MOTOR İLE MOTOSİKLET GÜCÜNÜ ARTIRIN!

Motosikletinizin performansı mı düşük? yokuşta zorlanıyor mu? Yüke binince çekmiyor mu?

da

50 cc

modelleri için silindir ve cc büyütmek istiyorsanız en kaliteli

80 cc

silindir kitlerini ve motosiklet yedek parçalarını Güven Motor'da temin edebilirsiniz. Üstelik herşey dahil cc büyütme

250 TL.



MOTOLÜX SERVİSİ GÜVEN MOTOR

Güven Motor Kuba, Scooter, Yuki, Arora marka motosiklet servisliğine bir yeninisini daha ekledi.Artık Güven Motor,

Motolux

marka motosikletlerin de tamirini bakımını yapıyor, yedek parçalarını bulunduruyor.

Güven Motor

Telefon:

Adres:

Eski sanayi mahallesi 131. cadde







