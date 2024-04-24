WhatsApp Kullanıcıları İçin Yeni Bir Özellik Geliyor: Mesaj Sabitleme

WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını sevindiren bir yenilik duyurdu. Artık önemli mesajları unutmamak için sohbetlerde mesajları sabitlemek mümkün olacak. Bu özellik, grup sohbetlerinde de kullanılabilecek.

WhatsApp kullanıcıları, artık sohbetlerindeki önemli mesajları sabitleyebilecekler. Ancak, WhatsApp şu anda sadece üç mesajı sabitleme olanağı sunuyor. Her sohbet için kullanıcılar en fazla üç mesajı sabitleyebilecekler.

Peki, WhatsApp Mesaj Sabitleme Özelliğini Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili sohbete gidin ve önemli bulduğunuz bir mesajı yazarak sohbetinizdeki kişiye gönderin. Gönderdikten sonra mesajınızın üzerine dokunun ve "Sabitle" seçeneğine dokunun. "Sabitle" seçeneğine dokunduğunuzda, WhatsApp bu mesajı ne kadar süreyle sabitlemek istediğinizi soracak. Buna göre mesajı 24 saat, 7 gün veya 30 gün boyunca sabitleyebilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra, mesajınız kişiyle olan sohbetinizde en üstte görünecek.

WhatsApp kullanıcıları artık önemli mesajları unutma derdinden kurtulacak ve sabitlenen mesajlar sayesinde önemli bilgilere daha hızlı erişim sağlayabilecekler.