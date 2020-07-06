

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 17:00 itibariyle 394 lira seviyesinden işlem görüyor.



Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 391,8 liradan tamamladı.





Yeni haftaya yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 17.00 itibarıyla 394 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını da 2.573 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde 1.786 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.





Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini ifade etti.



Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

