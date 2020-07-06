Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı düzenlemesinin ardından Kültür Sarayının orada büyük bir kitle halinde kaldığını belirterek; “Orayı yıkacağız. Altını Otopark, üstünü meydan yapacağız” dedi.



Isparta Belediye Meclisi, pandemi sürecinde normalleşme konusundaki ikinci ve Temmuz ayı ilk olağan toplantısını bugün yaptı. Meclis Salonunda saat 14.00’te başlayan Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.



BAŞDEĞİRMEN; “ITKM İNŞAATINDA İLK

OLARAK KÜLTÜR MERKEZİ TARAFI BİTECEK”

İlk toplantı olması hasabiyle tüm maddelerin ilgili komisyonlara havale edildiği toplantının sonunda ise Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan konuşmasında; “Bilindiği gibi ITKM’de inşaata başladık. Allah’ın izniyle burayı bitireceğiz. Kararlıyız. Şuanda orada çalışan işçi sayısı her geçen gün artıyor. Ancak, ben TMSF Başkanımız sayın Muhiddin Gülal’dan burası için bir ricada bulundum ve inşaatın ilk önce Belediyemize ait olan 7 bin 500 metrekarelik içinde cep sinemaları, konferans ve tiyatro salonları olan Kültür Merkezi bölümünün tamamlanmasını istedim. Sağolsun o da kırmadı ve orayı ilk etapta bitireceğini söyledi.



“ALTI OTOPARK,

ÜSTÜ MEYDAN OLACAK”

Bildiğiniz gibi ilimizde doğru – dürüst bir Kültür faaliyetlerini icra edebileceğimiz bir mekan yok. Kültür Sarayı Kaymakkapı düzenlemesinin ardından orada hantal bir şekilde kaldı. Orayı yıkıp altını otopark üstünü ise Kaymakkapı meydanına dahil ederek kent meydanı yapmak istiyoruz.



“KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNİ

ORADA YAPMAK İSTİYORUZ”

Dolayısıyla, ITKM’deki Kültür Merkezinin inşaatı da bir an önce tamamlandığında Isparta olarak kültür faaliyetlerimizi orada yapacağız. Böylece, halkımız da ITKM’ye işyerleri açılmadan önce alışmış olacak” dedi.