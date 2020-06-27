Isparta'da 3 şubesiyle Burdur'da Afyon Dinar'da hizmet veren Nilgün Usta, çiğköfte tutkunlarını sevinderecek kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.
Adıyaman çiğköftecisi Nilgün Usta'da fiyatlar düşük kalite ise maksimum seviyede! Bu çiğköftelerin müpdelası olacaksınız! Hakiki Adıyaman usulü orijinal çiğköfte burada...Kalitesi tescilli ve patentlidir.
İŞTE HERKES YESİN DİYE ŞOK ŞOK ŞOK KAMPANYA!
Haftanın her günü malzemesiz çiğköfte kilosu sadece 9.90 TL
Toptan olarak satın almak isteyenler için kilogram fiyatı7.90 TL'ye düşüyor.
TÜRKİYE GENELİ BAYİLİK VERİLECEK!
Nilgün Usta bayililk fırsatları sunuyor.
Isparta merkezli sektörün en hızlı büyüyen markası Nilgün Usta, taze kaliteli ve sağlıklı çiğköftelerini Türkiye'nin dört bir yanına götürüyor. Uygun şartlarda bayilik, özel fırsatlar ve profesyonel destek veren Nilgün Usta'dan bayilik al kendi işini kur...!
Burdur, Afyon, Kütahya, Denizli, Konya ve ilçelerinde bayilik açmak isteyenler yada çiğköfte işinde ben de varım diyen girişimciler...!
İşte iletişim: 0 536 870 18 16
Isparta şublerinin adresleri:
Merkez şube: Çelebiler mah 119 cadde No 25/1
Şube. 1: Bahçelievler mah 3066 sokak No 17. Emek taksi aşağısı Aydoğmuş Market karşısı
Şube 2: Hacılar çeşmesi. A101 yanı