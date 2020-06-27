ÇİĞKÖFTE DE İNDİRİM RÜZGARI DEVAM EDİYOR!

İŞTE HERKES YESİN DİYE ŞOK ŞOK ŞOK KAMPANYA!

9.90 TL

7.90 TL

TÜRKİYE GENELİ BAYİLİK VERİLECEK!

0 536 870 18 16

Isparta şublerinin adresleri:

Merkez şube

Şube. 1:

Şube 2:



































































çiğköfte tutkunlarını sevinderecek kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.Isparta merkezli sektörün en hızlı büyüyen markasıtaze kaliteli ve sağlıklı çiğköftelerini Türkiye'nin dört bir yanına götürüyor. Uygun şartlarda bayilik, özel fırsatlar ve profesyonel destek veren Nilgün Usta'dan bayilik al kendi işini kur...!Burdur, Afyon, Kütahya, Denizli, Konya ve ilçelerinde bayilik açmak isteyenler yada çiğköfte işinde ben de varım diyen girişimciler...!İşte iletişim:Çelebiler mah 119 cadde No 25/1Bahçelievler mah 3066 sokak No 17. Emek taksi aşağısı Aydoğmuş Market karşısıHacılar çeşmesi. A101 yanı