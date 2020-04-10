Adalet Bakanlığı koronavirüs nedeniyle cezaevlerindeki görüşleri erteledi

Son dakika

GENELGE İLE İLGİLİ DETAYLAR BEKLENİYOR

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı, 30 Nisan'a kadar ertelendi.Bakanlıktan yapılan son dakika bilgilendirmesine bilgilendirmeye göre; bu gece saat 00.00 itibariyle Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 2 gün süreyle sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.Ayrıca, Bakanlık tarafından saat 22.15'te valiliklere konuya ilişkin ek genelge gönderilerek, kararın detayları paylaşılacak.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,denildi.Edinilen bilgiye göre içeriğinde sokağa çıkma yasağını barındıran genelge üzerinde yapılan çalışmanın devam ettiği kısa bir süre sonra detaylarının açıklanacağı öğrenildi.