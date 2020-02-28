İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Isparta'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara'da Millet Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı.İstanbul'daki camilerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için cuma namazının ardından dua edildi.Kilis Kardelenler Akademi Derneği (KİKAD) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için 100 hatim indirildi.Hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için tarihi Ulu Camide cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi.