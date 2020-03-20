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81 İLDE DEVREYE GİRDİ! SEÇMEK YASAK...! TEZGAHLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Pazarlarda seçmeceye yasak Ticaret Bakanı Pekcan, market, pazar ve manavlarda sebze-meyvelerin seçilerek alınmasının corona virüs önlemleri kapsamında yasaklandığını duyurdu.

81 İLDE DEVREYE GİRDİ! SEÇMEK YASAK...! TEZGAHLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
ISPARTA
G.Tarihi: 20.03.2020 14:20
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Pazarlarda seçmeceye yasak
Ticaret Bakanı Pekcan, market, pazar ve manavlarda sebze-meyvelerin seçilerek alınmasının corona virüs önlemleri kapsamında yasaklandığını duyurdu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’de başlayarak, dünyaya yayılan koronavirüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve kararlığında, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm Bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını vurguladı.

Pekcan, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dileyerek, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
Bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak da gerek tüketicilere ve ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti.
Yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik de bazı tedbirler aldıklarını dile getiren Pekcan, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini bildirdi.

Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
“- Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.
- Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.
- Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.
- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.”
Pekcan, virüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz ettiğini ifade etti.

-Şirketlerin Genel Kurullarına ilişkin tedbirler

Diğer taraftan Pekcan, şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin genel kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alındığını kaydetti.
Pekcan, bu kapsamda Anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının tanındığını bildirdi.
Bakan Pekcan ayrıca, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlandığını ifade etti.
 
 
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